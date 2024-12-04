https://ria.ru/20241204/strakhovanie-1987368589.html

Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни

Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни - РИА Новости, 04.12.2024

Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни

Президент РФ Владимир Путин попросил в ближайшее время принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни, которое заработает в РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:41

2024-12-04T16:41

2024-12-04T16:41

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

страхование

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил в ближайшее время принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни, которое заработает в России с 2025 года. "С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. По сути, здесь совмещаются принципы классического страхования и инвестирования. Гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!" "Как мы и договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего, налоговые вычеты на внесенные суммы. Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время", - добавил Путин. Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, страхование