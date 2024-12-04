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Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни - РИА Новости, 04.12.2024
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16:41 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/strakhovanie-1987368589.html
Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни
Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни - РИА Новости, 04.12.2024
Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни
Президент РФ Владимир Путин попросил в ближайшее время принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни, которое заработает в РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:41
2024-12-04T16:41
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
страхование
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил в ближайшее время принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни, которое заработает в России с 2025 года. "С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. По сути, здесь совмещаются принципы классического страхования и инвестирования. Гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!" "Как мы и договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего, налоговые вычеты на внесенные суммы. Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время", - добавил Путин. Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
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экономика, россия, владимир путин, страхование
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Страхование
Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни

Путин попросил принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках ДСЖ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил в ближайшее время принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни, которое заработает в России с 2025 года.
"С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. По сути, здесь совмещаются принципы классического страхования и инвестирования. Гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Как мы и договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего, налоговые вычеты на внесенные суммы. Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время", - добавил Путин.
Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСтрахование
 
 
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