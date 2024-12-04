Путин попросил принять законы по долевому страхованию жизни
Путин попросил принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках ДСЖ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил в ближайшее время принять законы о налоговых стимулах для граждан в рамках долевого страхования жизни, которое заработает в России с 2025 года.
"С 1 января 2025 года будет запущено долевое страхование жизни граждан. По сути, здесь совмещаются принципы классического страхования и инвестирования. Гражданин одновременно вкладывает средства в активы, в акции, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Как мы и договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств, предусмотреть их государственное страхование на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего, налоговые вычеты на внесенные суммы. Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время", - добавил Путин.
Долевое страхование жизни (ДСЖ) - новый инструмент долгосрочных инвестиций, который заработает в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
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