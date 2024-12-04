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Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 04.12.2024
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11:26 04.12.2024 (обновлено: 13:11 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/stavka-1987268784.html
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 04.12.2024
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:26
2024-12-04T13:11
экономика
россия
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников."Мы, к сожалению, видим уже по некоторым машиностроительным отраслям, что сокращается объем заказов, и он сокращается очень ощутимо. Наш автомобильный рынок заявил о том, что продажи новых машин тоже сталкиваются с ограничениями. Потому что процентная ставка (высокая - ред.), а значительная доля приобреталась в кредиты", - продолжил министр.Он также подчеркнул, что правительству и Банку России очень важно проводить совместную политику."И в периметр этой политики входит обсуждение объема льготных программ. В том числе новых льготных выдач. Я имею в виду те, которые субсидируются правительством", - сказал он.Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
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экономика, россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), россия зовет!
Экономика, Россия, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия зовет!
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке

Решетников: на фоне действий ЦБ по ключевой ставке, бизнес сокращает инвестиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Центрального банка России
Вывеска на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников.
"Мы, к сожалению, видим уже по некоторым машиностроительным отраслям, что сокращается объем заказов, и он сокращается очень ощутимо. Наш автомобильный рынок заявил о том, что продажи новых машин тоже сталкиваются с ограничениями. Потому что процентная ставка (высокая - ред.), а значительная доля приобреталась в кредиты", - продолжил министр.
Он также подчеркнул, что правительству и Банку России очень важно проводить совместную политику.
"И в периметр этой политики входит обсуждение объема льготных программ. В том числе новых льготных выдач. Я имею в виду те, которые субсидируются правительством", - сказал он.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия зовет!
 
 
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