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США утыкали биолабораториями весь мир, заявил Медведев
США утыкали биолабораториями весь мир, заявил Медведев - РИА Новости, 04.12.2024
США утыкали биолабораториями весь мир, заявил Медведев
США любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биологического оружия, а сами "утыкали" своими биолабораториями весь мир, заявил заместитель председателя РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:50
2024-12-04T19:50
2024-12-04T19:50
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биологического оружия, а сами "утыкали" своими биолабораториями весь мир, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "США прежде всего любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биотехнологий и даже использования биологического оружия, в то время как сами по себе, штаты я имею в виду, "утыкали" своими биолабораториями практически весь мир. И чем они там занимаются - бог весть кто знает", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Видеозапись фрагмента заседания выложена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987408332.html
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россия, сша, дмитрий медведев
Россия, США, Дмитрий Медведев
США утыкали биолабораториями весь мир, заявил Медведев
Медведев заявил, что США утыкали биолабораториями весь мир