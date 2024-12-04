https://ria.ru/20241204/ssha-1987402496.html

В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании

В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании - РИА Новости, 04.12.2024

В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании

На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:47

2024-12-04T18:47

2024-12-04T20:50

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987402851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6ee2bff4bac2fd4c666329f9acc6d4.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. "По данным полиции Нью-Йорка, 50-летний мужчина был ранен в грудь и доставлен в больницу Маунт-Синай, там объявили о его смерти", — говорится в сообщении.По информации телеканала, Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. В этот момент неизвестный открыл огонь с расстояния 20 футов (примерно шесть метров), сделал несколько выстрелов и ранил главу компании. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Позднее глава департамента полиции города Джеффри Мэддри сообщило об усилении на Манхеттене.

https://ria.ru/20241127/tramp-1985949674.html

нью-йорк (город)

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), манхэттен