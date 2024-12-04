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В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании - РИА Новости, 04.12.2024
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18:47 04.12.2024 (обновлено: 20:50 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ssha-1987402496.html
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании - РИА Новости, 04.12.2024
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании
На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:47
2024-12-04T20:50
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
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НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. &quot;По данным полиции Нью-Йорка, 50-летний мужчина был ранен в грудь и доставлен в больницу Маунт-Синай, там объявили о его смерти&quot;, — говорится в сообщении.По информации телеканала, Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. В этот момент неизвестный открыл огонь с расстояния 20 футов (примерно шесть метров), сделал несколько выстрелов и ранил главу компании. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Позднее глава департамента полиции города Джеффри Мэддри сообщило об усилении на Манхеттене.
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании

В Нью-Йорке неизвестный застрелил главу компании UnitedHealthcare Томпсона

© AP Photo / Joe FrederickМесто убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке
Место убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Joe Frederick
Место убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
«

"По данным полиции Нью-Йорка, 50-летний мужчина был ранен в грудь и доставлен в больницу Маунт-Синай, там объявили о его смерти", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. В этот момент неизвестный открыл огонь с расстояния 20 футов (примерно шесть метров), сделал несколько выстрелов и ранил главу компании.
Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.
Позднее глава департамента полиции города Джеффри Мэддри сообщило об усилении на Манхеттене.
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