https://ria.ru/20241204/ssha-1987402496.html
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании - РИА Новости, 04.12.2024
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании
На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:47
2024-12-04T18:47
2024-12-04T20:50
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987402851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6ee2bff4bac2fd4c666329f9acc6d4.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. На Манхэттене неизвестный застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. "По данным полиции Нью-Йорка, 50-летний мужчина был ранен в грудь и доставлен в больницу Маунт-Синай, там объявили о его смерти", — говорится в сообщении.По информации телеканала, Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. В этот момент неизвестный открыл огонь с расстояния 20 футов (примерно шесть метров), сделал несколько выстрелов и ранил главу компании. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Позднее глава департамента полиции города Джеффри Мэддри сообщило об усилении на Манхеттене.
https://ria.ru/20241127/tramp-1985949674.html
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987402851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccd3292d5edc44c7427c7694df31fd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании
В Нью-Йорке неизвестный застрелил главу компании UnitedHealthcare Томпсона