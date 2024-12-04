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США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц - РИА Новости, 04.12.2024
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18:20 04.12.2024 (обновлено: 18:28 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ssha-1987396548.html
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц - РИА Новости, 04.12.2024
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц
США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:20
2024-12-04T18:28
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин.В список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда.Как пояснили со своей стороны в госдепе, ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.
https://ria.ru/20241203/gosduma-1987151235.html
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россия, сша, великобритания, оаэ, в мире
Россия, США, Великобритания, ОАЭ, В мире
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц

США добавили в санкционный список с Россией пять юридических и физических лиц

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин.
В список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда.
Как пояснили со своей стороны в госдепе, ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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