https://ria.ru/20241204/ssha-1987396548.html

США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц

США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц - РИА Новости, 04.12.2024

США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц

США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:20

2024-12-04T18:20

2024-12-04T18:28

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин.В список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда.Как пояснили со своей стороны в госдепе, ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987151235.html

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