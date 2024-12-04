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США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц - РИА Новости, 04.12.2024
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц
США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:20
2024-12-04T18:20
2024-12-04T18:28
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США расширили антироссийский санкционный список, добавив 5 человек и 5 компаний, сообщает американский минфин.В список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда.Как пояснили со своей стороны в госдепе, ведомство введет визовые ограничения против "пяти российских чиновников и представителей власти", считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.
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Россия, США, Великобритания, ОАЭ, В мире
США добавили в санкционный список пять юридических и физических лиц
США добавили в санкционный список с Россией пять юридических и физических лиц