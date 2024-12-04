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Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой
Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:09
2024-12-04T16:09
2024-12-04T16:24
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин."Американцы вам (Германии - ред.) запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских (в том числе немецких) инвесторов в экономике Соединенных Штатов. Это такое, прямо скажем - не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
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США, Европа, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Германия, Владимир Путин, Центр международной торговли, Россия зовет!, Россия
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой
Путин заявил, что США поступают не по-союзнически с Европой в вопросе энергетики