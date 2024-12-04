https://ria.ru/20241204/ssha-1987359953.html

Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой

Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой - РИА Новости, 04.12.2024

Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой

Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:09

2024-12-04T16:09

2024-12-04T16:24

сша

европа

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

германия

владимир путин

центр международной торговли

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин."Американцы вам (Германии - ред.) запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских (в том числе немецких) инвесторов в экономике Соединенных Штатов. Это такое, прямо скажем - не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241203/ukraina-1987195736.html

сша

европа

германия

россия

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