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Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:09 04.12.2024 (обновлено: 16:24 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ssha-1987359953.html
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой
Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:09
2024-12-04T16:24
сша
европа
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
германия
владимир путин
центр международной торговли
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин."Американцы вам (Германии - ред.) запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских (в том числе немецких) инвесторов в экономике Соединенных Штатов. Это такое, прямо скажем - не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987195736.html
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сша, европа, экономика, германия, владимир путин, центр международной торговли, россия зовет!, россия
США, Европа, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Германия, Владимир Путин, Центр международной торговли, Россия зовет!, Россия
Путин оценил действия США в вопросе энергоотношений с Европой

Путин заявил, что США поступают не по-союзнически с Европой в вопросе энергетики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Поведение Соединенных Штатов Америки "не очень союзническое" в вопросе энергоотношений с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Американцы вам (Германии - ред.) запрещают использовать российский рынок, использовать наши относительно дешевые энергоресурсы, а в самих Соединенных Штатах создаются условия для более выгодного участия европейских (в том числе немецких) инвесторов в экономике Соединенных Штатов. Это такое, прямо скажем - не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Украина рассчитывает на помощь США в восстановлении энергетики, заявил МИД
3 декабря, 21:01
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"СШАЕвропаЭкономикаГерманияВладимир ПутинЦентр международной торговлиРоссия зовет!Россия
 
 
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