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СМИ узнали, почему американцы страдали психическими расстройствами - РИА Новости, 04.12.2024
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15:16 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/ssha-1987343536.html
СМИ узнали, почему американцы страдали психическими расстройствами
СМИ узнали, почему американцы страдали психическими расстройствами - РИА Новости, 04.12.2024
СМИ узнали, почему американцы страдали психическими расстройствами
Десятки миллионов американцев, родившихся до 1996 года, страдали психическими расстройствами из-за содержания токсичного для здоровья человека свинца в бензине, РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:16
2024-12-04T15:16
сша
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Десятки миллионов американцев, родившихся до 1996 года, страдали психическими расстройствами из-за содержания токсичного для здоровья человека свинца в бензине, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Дьюка. Как пишет издание, в 1923 году люди начали добавлять свинец в бензин, чтобы он лучше проходил через двигатели. Кроме того, согласно изданию, свинец также добавляли в краску и использовали для производства труб, по которым доставлялась питьевая вода. По данным издания, только в 1996 году власти США запретили добавлять свинец в бензин, однако до этого американцы вдыхали пары, наполненные этим тяжёлым металлом. "Десятки миллионов американцев, родившихся до 1996 года, страдали психическими расстройствами, которые стали прямым результатом воздействия токсичного свинца. Согласно результатам масштабного исследования, вдыхание выхлопных газов автомобилей, содержащих свинец, до этой даты было связано с 151 миллионом случаев депрессии, тревожности и СДВГ", - говорится в сообщении. По данным Daily Mail, более ранние исследования также показали, что американцы, подвергшиеся воздействию паров свинца, потеряли 824 миллиона совокупных баллов IQ с 1940 года. Как заявил соавтор исследования и исследователь нейропсихологии из Университета Дьюка Аарон Рубен, многие американцы подверглись воздействию свинца в концентрации, превышающей естественные нормы в тысячу-десять тысяч раз. Издание отмечает, что свинец наносит вред нервной системе и, в свою очередь, влияет на психику. Сообщается, что при вдыхании свинцовые пары попадают в кровоток через лёгкие, где частицы поглощаются организмом, вызывая воспаление, которое может привести к разрушению нейронов, что, в свою очередь, может привести к задержке развития, вызвать проблемы с поведением и повредить нервную систему. В октябре 2023 года управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об обнаружении свинца в продукции популярного бренда детских фруктовых пюре WanaBana. Как пояснили в Центре по контролю и распространению заболеваний США, свинец крайне негативно влияет на здоровье ребенка, может привести к задержке психического и умственного развития.
https://ria.ru/20241122/ssha-1985116923.html
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РИА Новости
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4.7
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сша, университет дьюка, в мире
США, Университет Дьюка, В мире
СМИ узнали, почему американцы страдали психическими расстройствами

Миллионы американцев страдали психическими расстройствами из-за свинца

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобильная заправка в Денвере, США
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Десятки миллионов американцев, родившихся до 1996 года, страдали психическими расстройствами из-за содержания токсичного для здоровья человека свинца в бензине, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Дьюка.
Как пишет издание, в 1923 году люди начали добавлять свинец в бензин, чтобы он лучше проходил через двигатели. Кроме того, согласно изданию, свинец также добавляли в краску и использовали для производства труб, по которым доставлялась питьевая вода. По данным издания, только в 1996 году власти США запретили добавлять свинец в бензин, однако до этого американцы вдыхали пары, наполненные этим тяжёлым металлом.
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"Десятки миллионов американцев, родившихся до 1996 года, страдали психическими расстройствами, которые стали прямым результатом воздействия токсичного свинца. Согласно результатам масштабного исследования, вдыхание выхлопных газов автомобилей, содержащих свинец, до этой даты было связано с 151 миллионом случаев депрессии, тревожности и СДВГ", - говорится в сообщении.
По данным Daily Mail, более ранние исследования также показали, что американцы, подвергшиеся воздействию паров свинца, потеряли 824 миллиона совокупных баллов IQ с 1940 года. Как заявил соавтор исследования и исследователь нейропсихологии из Университета Дьюка Аарон Рубен, многие американцы подверглись воздействию свинца в концентрации, превышающей естественные нормы в тысячу-десять тысяч раз.
Издание отмечает, что свинец наносит вред нервной системе и, в свою очередь, влияет на психику. Сообщается, что при вдыхании свинцовые пары попадают в кровоток через лёгкие, где частицы поглощаются организмом, вызывая воспаление, которое может привести к разрушению нейронов, что, в свою очередь, может привести к задержке развития, вызвать проблемы с поведением и повредить нервную систему.
В октябре 2023 года управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об обнаружении свинца в продукции популярного бренда детских фруктовых пюре WanaBana. Как пояснили в Центре по контролю и распространению заболеваний США, свинец крайне негативно влияет на здоровье ребенка, может привести к задержке психического и умственного развития.
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