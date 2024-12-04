https://ria.ru/20241204/ssha-1987319494.html

Помилование Хантера Байдена вызвало волну новых прошений, пишет Axios

Помилование Хантера Байдена вызвало волну новых прошений, пишет Axios - РИА Новости, 04.12.2024

Помилование Хантера Байдена вызвало волну новых прошений, пишет Axios

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера вызвало волну новых прошений о помилованиях, в том числе для экс-сотрудника спецслужб США Эдварда... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:54

2024-12-04T13:54

2024-12-04T14:24

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера вызвало волну новых прошений о помилованиях, в том числе для экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена и австралийского активиста и создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает портал Axios. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Выигравший выборы президента Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Помилование президентом Байденом своего сына Хантера открыло затвор для (потока. — Прим. ред.) <...> просьб от членов конгресса обеих партий о дополнительных помилованиях. <...> Спорный поступок Байдена вызвал волну прошений в пользу людей, осужденных или обвиняемых в различных преступлениях, включая таких деятелей, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и <...> Эдвард Сноуден", — говорится в сообщении. Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси, ранее призвавший Байдена к помилованию Ассанжа, заявил порталу о своем желании помилования Сноудена. По данным портала, конгрессмен-демократ Джеймс Макговерн также призвал Байдена посмертно помиловать Этель Розенберг, обвиненную в США в шпионаже в пользу СССР и позднее казненную. Согласно порталу, член конгресса США Александрия Окасио-Кортес добивается помилования активиста движения американских индейцев Леонарда Пелтиера, который отстаивает свою невиновность в убийстве двух агентов ФБР почти 50 лет назад. Кроме того, Axios сообщает о призыве ряда законодателей США Байдену помиловать победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа. Как пишет портал со ссылкой на данные Минюста США, за четыре года своего пребывания у власти Байден получил более 10,5 тысячи прошений о помиловании, но из них помиловал только 25, что является исторически низким показателем. Пелтиер был приговорен к двум пожизненным заключениям судом в городе Фарго (штат Северная Дакота) в апреле 1977 года. Он обвинялся в убийстве двух агентов ФБР, совершенных двумя годами ранее. На протяжении десятилетий за освобождение Пелтиера выступали политики, религиозные лидеры, правозащитники и деятели культуры во всем мире. Активная кампания за освобождение Пелтиера проводилась также в СССР. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство. Сноуден отвергает обвинения США и Британии в том, что его действия нанесли урон их потенциалу. Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом кольт. Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html

https://ria.ru/20241203/tramp-1987059432.html

https://ria.ru/20241204/bayden-1987229104.html

https://ria.ru/20241204/mask-1987236952.html

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