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Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод - РИА Новости, 04.12.2024
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01:53 04.12.2024 (обновлено: 11:04 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ssha-1987215057.html
Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод
Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод - РИА Новости, 04.12.2024
Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод
Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Чад Кронистер заявил в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:53
2024-12-04T11:04
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Чад Кронистер заявил в соцсети Х о самоотводе. "В последние несколько дней масштаб этих очень важных полномочий устоялся, и я решил, что должен со всем уважением отказаться от рассмотрения", - написал Кронистер. Трамп предложил шерифа из Флориды Кронистера на должность главы DEA в минувшую субботу, что встретило сопротивление части Республиканской партии. Претензии к кандидату высказывались в связи с тем, что в разгар пандемии коронавируса в марте 2020 года он был ответственен за арест проповедника, который отказался закрыть церковь из-за санитарных требований. От обвинений против проповедника офис шерифа в последующем отказался. Ранее от предложения возглавить министерство юстиции отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого, как сообщалось, комитет по этике вел расследование о связи с проститутками. Трамп победил на выборах 5 ноября и вступит в должность президента 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20241125/ssha-1985635342.html
https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, мэтт гетц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Мэтт Гетц, Выборы президента США — 2024
Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод

Предложенный Трампом на пост шерифа Кронистер заявил о самоотводе

© AP Photo / Chris O'MearaЧад Кронистер
Чад Кронистер - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Чад Кронистер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Чад Кронистер заявил в соцсети Х о самоотводе.
"В последние несколько дней масштаб этих очень важных полномочий устоялся, и я решил, что должен со всем уважением отказаться от рассмотрения", - написал Кронистер.
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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25 ноября, 17:32
Трамп предложил шерифа из Флориды Кронистера на должность главы DEA в минувшую субботу, что встретило сопротивление части Республиканской партии. Претензии к кандидату высказывались в связи с тем, что в разгар пандемии коронавируса в марте 2020 года он был ответственен за арест проповедника, который отказался закрыть церковь из-за санитарных требований. От обвинений против проповедника офис шерифа в последующем отказался.
Ранее от предложения возглавить министерство юстиции отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого, как сообщалось, комитет по этике вел расследование о связи с проститутками.
Трамп победил на выборах 5 ноября и вступит в должность президента 20 января 2021 года.
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В миреСШАФлоридаДональд ТрампМэтт ГетцВыборы президента США — 2024
 
 
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