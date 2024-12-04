Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод
Предложенный Трампом на пост шерифа Кронистер заявил о самоотводе
© AP Photo / Chris O'MearaЧад Кронистер
© AP Photo / Chris O'Meara
Чад Кронистер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Чад Кронистер заявил в соцсети Х о самоотводе.
"В последние несколько дней масштаб этих очень важных полномочий устоялся, и я решил, что должен со всем уважением отказаться от рассмотрения", - написал Кронистер.
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Трамп предложил шерифа из Флориды Кронистера на должность главы DEA в минувшую субботу, что встретило сопротивление части Республиканской партии. Претензии к кандидату высказывались в связи с тем, что в разгар пандемии коронавируса в марте 2020 года он был ответственен за арест проповедника, который отказался закрыть церковь из-за санитарных требований. От обвинений против проповедника офис шерифа в последующем отказался.
Ранее от предложения возглавить министерство юстиции отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого, как сообщалось, комитет по этике вел расследование о связи с проститутками.
Трамп победил на выборах 5 ноября и вступит в должность президента 20 января 2021 года.
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