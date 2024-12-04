https://ria.ru/20241204/ssha-1987215057.html

Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод

Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод - РИА Новости, 04.12.2024

Еще один кандидат в администрацию Трампа взял самоотвод

Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Чад Кронистер заявил в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:53

2024-12-04T01:53

2024-12-04T11:04

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мэтт гетц

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Чад Кронистер заявил в соцсети Х о самоотводе. "В последние несколько дней масштаб этих очень важных полномочий устоялся, и я решил, что должен со всем уважением отказаться от рассмотрения", - написал Кронистер. Трамп предложил шерифа из Флориды Кронистера на должность главы DEA в минувшую субботу, что встретило сопротивление части Республиканской партии. Претензии к кандидату высказывались в связи с тем, что в разгар пандемии коронавируса в марте 2020 года он был ответственен за арест проповедника, который отказался закрыть церковь из-за санитарных требований. От обвинений против проповедника офис шерифа в последующем отказался. Ранее от предложения возглавить министерство юстиции отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого, как сообщалось, комитет по этике вел расследование о связи с проститутками. Трамп победил на выборах 5 ноября и вступит в должность президента 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20241125/ssha-1985635342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, мэтт гетц, выборы президента сша — 2024