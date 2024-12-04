https://ria.ru/20241204/ssha-1987212858.html

Более половины десантных кораблей ВМС США находятся в плохом состоянии

Более половины десантных кораблей ВМС США находятся в плохом состоянии - РИА Новости, 04.12.2024

Более половины десантных кораблей ВМС США находятся в плохом состоянии

Более половины десантных кораблей ВМС США находятся в плохом состоянии и есть вероятность того, что военные США не смогут соблюсти необходимое для поддержания... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:20

2024-12-04T01:20

2024-12-04T01:20

сша

f-35

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Более половины десантных кораблей ВМС США находятся в плохом состоянии и есть вероятность того, что военные США не смогут соблюсти необходимое для поддержания своей деятельности требование в 31 исправное судно, заявила Счетная палата США по результатам аудита. "Десантный флот ВМС США перевозит морских пехотинцев и их снаряжение, включая транспортные средства и самолеты, для выполнения критически важных миссий... Однако половина флота находится в плохом состоянии, а некоторые корабли не используются уже много лет", - говорится в докладе аудитора. Ранее для экономии средств ВМС решили не инвестировать в поддержание и ремонт некоторых кораблей, которые они собираются списывать, в то время новые корабли пока строятся, что может привести к ситуации, когда у военных будет не хватать кораблей в необходимом количестве, следует из доклада. "ВМС рассматривают возможность продления срока службы некоторых кораблей, чтобы соответствовать требованию в 31 корабль. Однако, по данным ВМС, эти усилия потребуют до 1 миллиарда долларов на корабль, при этом шесть кораблей будут нуждаться в продлении срока службы в течение следующих трех десятилетий на фоне растущих затрат на строительство кораблей и задержек в обслуживании", - отмечает аудитор. Ранее Счетная палата США заявила, что программа истребителей F-35 не смогла достигнуть ключевых показателей готовности за шесть лет, несмотря на растущие расходы по ее поддержанию. В частности, на готовность F-35 влияют проблемы с обслуживанием и высокая зависимость данной модели от услуг поставщика, подчеркнула Счетная палата и напомнила, что расходы на программу F-35 выросли с 1,1 триллиона долларов в 2018 году до 1.58 триллионов долларов в 2023.

https://ria.ru/20241124/pentagon-1985161646.html

https://ria.ru/20241109/kreysera-1982699797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, f-35, в мире