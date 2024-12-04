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Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sponsory-1987424179.html
Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя
Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя
Спонсоры войны "до последнего украинца" подталкивают Киев к новой волне мобилизации, а с учетом бедственного положения Украины на поле боя, "за детей могут... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:26
2024-12-04T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
василий небензя
энтони блинкен
оон
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Спонсоры войны "до последнего украинца" подталкивают Киев к новой волне мобилизации, а с учетом бедственного положения Украины на поле боя, "за детей могут взяться очень скоро", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку. И от тех, кто спонсирует его войну "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что таким же образом поступил в свое время и Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе "гитлерюгенду". "Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев", – подытожил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что многие соглашаются с мнением о необходимости мобилизации украинцев 18-25 лет, передавало агентство Рейтер.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987290801.html
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в мире, украина, россия, василий небензя, энтони блинкен, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, Энтони Блинкен, ООН
Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя

Небензя заявил, что на Украине может скоро начаться мобилизация детей

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Спонсоры войны "до последнего украинца" подталкивают Киев к новой волне мобилизации, а с учетом бедственного положения Украины на поле боя, "за детей могут взяться очень скоро", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку. И от тех, кто спонсирует его войну "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
На Украине призвали всех мужчин готовиться к мобилизации
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Небензя отметил, что таким же образом поступил в свое время и Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе "гитлерюгенду".
«
"Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев", – подытожил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что многие соглашаются с мнением о необходимости мобилизации украинцев 18-25 лет, передавало агентство Рейтер.
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