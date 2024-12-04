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Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя

Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024

Мобилизация детей на Украине может начаться очень скоро, заявил Небензя

Спонсоры войны "до последнего украинца" подталкивают Киев к новой волне мобилизации, а с учетом бедственного положения Украины на поле боя, "за детей могут... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T22:26

2024-12-04T22:26

2024-12-04T22:26

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Спонсоры войны "до последнего украинца" подталкивают Киев к новой волне мобилизации, а с учетом бедственного положения Украины на поле боя, "за детей могут взяться очень скоро", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку. И от тех, кто спонсирует его войну "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро", – сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что таким же образом поступил в свое время и Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе "гитлерюгенду". "Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев", – подытожил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что многие соглашаются с мнением о необходимости мобилизации украинцев 18-25 лет, передавало агентство Рейтер.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987290801.html

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