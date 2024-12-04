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Спецоперация, 4 декабря: у Трампа есть три плана по украинскому конфликту - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 04.12.2024 (обновлено: 18:21 05.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987591184.html
Спецоперация, 4 декабря: у Трампа есть три плана по украинскому конфликту
Спецоперация, 4 декабря: у Трампа есть три плана по украинскому конфликту - РИА Новости, 05.12.2024
Спецоперация, 4 декабря: у Трампа есть три плана по украинскому конфликту
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп располагает тремя планами по украинскому урегулированию, их выдвинули будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-04T19:40
2024-12-05T18:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дональд трамп
ричард гренелл
кит келлог
нато
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп располагает тремя планами по украинскому урегулированию, их выдвинули будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс, бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя по Украине Кит Келлог, сообщило со ссылкой на источники агентство Рейтер. По данным агентства, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает прекращение огня и заморозку линии фронта. Предложение Вэнса может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию РФ, что Киев не вступит в НАТО. В то же время, как заявил в интервью газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нет никаких оснований для переговоров. При этом, по его словам, многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для таких переговоров, особенно активно - Катар. Отражены 23 контратакиКак следует из опубликованной в среду сводки Минобороны РФ, подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр", участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям и отразили 23 контратаки. Потери противника при этом составили до 1615 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, двух БМП, двух бронетранспортёров, шести бронемашин, в том числе четырёх "Козак", гаубицы FH-70 производства Великобритании, двух орудий М119 производства США, самоходных артиллерийских установок "Богдана" и "Гвоздика", двух гаубиц "Мста-Б", двух орудий Д-20 и четырёх гаубиц Д-30. Также были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, в том числе "Захист-АФ", четыре склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам боеприпасов и скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа. Поражены в приграничье и у границыВ отдельной сводке по ситуации на курском направлении говорится, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. Так, подразделения группировки "Север" поразили 11 бригад в районах 11 населённых пунктов, а авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах пяти населённых пунктов в Курской области и шести - в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два миномета. За всё время боёв в Курской области они лишились уже более 37935 человек. Готовят почвуМэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в среду, что после того, как украинский беспилотник-камикадзе разорвался в посёлке Гольмовский, там обесточен ряд домов. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13:20 и 13:30 мск Никитовский район Горловки атаковали два беспилотника-камикадзе ВСУ. С начала суток по этому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО. По словам Захаровой, Запад "готовит почву", чтобы перевалить вину за свои преступления, в частности, за концепцию "нанесения России стратегического поражения", на Киев и украинский народ. Потеряли территорию размером с Нью-ЙоркНовое командование НАТО по координации военной помощи Украине в германском Висбадене должно заработать к концу 2024 года, заявил генсек альянса Марк Рютте. Кроме того, по его словам, НАТО нужно наращивать поставки Киеву наступательных вооружений и продолжать подготовку военных "для изменения траектории конфликта". Британская газета Guardian выпустила материал, где говорится, что за ноябрь Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, что сделало прошедший месяц одним из самых неудачных для ВСУ за всё время конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину, потому что конфликт не должен "превратиться в войну между Россией и НАТО", а на тему того, что будет после завершения боевых действий, нет смысла спекулировать. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об интенсивных дискуссиях с НАТО о возможности передачи Украине оставшихся у неё истребителей МиГ-29. Ранее президент страны Анджей Дуда говорил, что это произойдёт, если государства НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Также Сикорский заявил, что системы ПВО для Киева должны искать страны, расположенные дальше от России, так как Польша охраняет своё небо, границы которого "нарушают ракеты и дроны". Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в стране пока не выработано конкретное решение по возможной отправке военнослужащих на Украину. Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) выпустила заявление, в котором говорится, что США подрывают основы международного гуманитарного права, поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как государством - участником Оттавской конвенции. Газета Messaggero сообщила со ссылкой на источники, что Италия в будущий десятый пакет военной помощи Украине включит боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T. Должны готовиться всеМинистр обороны Украины Рустем Умеров в колонке на сайте издания "Левый берег" заявил, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница", об испытаниях которых ранее говорил Владимир Зеленский. Заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным "Явир" заявил, что все мужчины на Украине должны готовиться к мобилизации. Он также пожаловался на то, что украинские военкоматы для выполнения плана "набирают всех подряд", в результате 60 из 140 человек, прибывающих в бригаду для пополнения, оказываются непригодными.
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украина, россия, киев, дональд трамп, ричард гренелл, кит келлог, нато, вооруженные силы украины, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, Кит Келлог, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, США

Спецоперация, 4 декабря: у Трампа есть три плана по украинскому конфликту

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп располагает тремя планами по украинскому урегулированию, их выдвинули будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс, бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя по Украине Кит Келлог, сообщило со ссылкой на источники агентство Рейтер.
По данным агентства, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает прекращение огня и заморозку линии фронта. Предложение Вэнса может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию РФ, что Киев не вступит в НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ
10:52
В то же время, как заявил в интервью газете "Известия" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нет никаких оснований для переговоров. При этом, по его словам, многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для таких переговоров, особенно активно - Катар.

Отражены 23 контратаки

Как следует из опубликованной в среду сводки Минобороны РФ, подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр", участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям и отразили 23 контратаки. Потери противника при этом составили до 1615 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился танка, двух БМП, двух бронетранспортёров, шести бронемашин, в том числе четырёх "Козак", гаубицы FH-70 производства Великобритании, двух орудий М119 производства США, самоходных артиллерийских установок "Богдана" и "Гвоздика", двух гаубиц "Мста-Б", двух орудий Д-20 и четырёх гаубиц Д-30.
Также были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, в том числе "Захист-АФ", четыре склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
Российские авиация, артиллерия и беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам боеприпасов и скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
15:24

Поражены в приграничье и у границы

В отдельной сводке по ситуации на курском направлении говорится, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. Так, подразделения группировки "Север" поразили 11 бригад в районах 11 населённых пунктов, а авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах пяти населённых пунктов в Курской области и шести - в Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два миномета. За всё время боёв в Курской области они лишились уже более 37935 человек.

Готовят почву

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в среду, что после того, как украинский беспилотник-камикадзе разорвался в посёлке Гольмовский, там обесточен ряд домов.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13:20 и 13:30 мск Никитовский район Горловки атаковали два беспилотника-камикадзе ВСУ. С начала суток по этому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО. По словам Захаровой, Запад "готовит почву", чтобы перевалить вину за свои преступления, в частности, за концепцию "нанесения России стратегического поражения", на Киев и украинский народ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Лавров прокомментировал мирные инициативы по Украине
15:39

Потеряли территорию размером с Нью-Йорк

Новое командование НАТО по координации военной помощи Украине в германском Висбадене должно заработать к концу 2024 года, заявил генсек альянса Марк Рютте. Кроме того, по его словам, НАТО нужно наращивать поставки Киеву наступательных вооружений и продолжать подготовку военных "для изменения траектории конфликта".
Британская газета Guardian выпустила материал, где говорится, что за ноябрь Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, что сделало прошедший месяц одним из самых неудачных для ВСУ за всё время конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину, потому что конфликт не должен "превратиться в войну между Россией и НАТО", а на тему того, что будет после завершения боевых действий, нет смысла спекулировать.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об интенсивных дискуссиях с НАТО о возможности передачи Украине оставшихся у неё истребителей МиГ-29. Ранее президент страны Анджей Дуда говорил, что это произойдёт, если государства НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Также Сикорский заявил, что системы ПВО для Киева должны искать страны, расположенные дальше от России, так как Польша охраняет своё небо, границы которого "нарушают ракеты и дроны".
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Долгожданный крах": в США сделали заявление об СВО
17:09
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в стране пока не выработано конкретное решение по возможной отправке военнослужащих на Украину.
Международная кампания за запрещение противопехотных мин (ICBL) выпустила заявление, в котором говорится, что США подрывают основы международного гуманитарного права, поставляя Украине противопехотные мины, запрещенные к применению Киевом как государством - участником Оттавской конвенции.
Газета Messaggero сообщила со ссылкой на источники, что Италия в будущий десятый пакет военной помощи Украине включит боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T.

Должны готовиться все

Министр обороны Украины Рустем Умеров в колонке на сайте издания "Левый берег" заявил, что в стране началось серийное производство ракет-дронов "Паляница", об испытаниях которых ранее говорил Владимир Зеленский.
Заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным "Явир" заявил, что все мужчины на Украине должны готовиться к мобилизации. Он также пожаловался на то, что украинские военкоматы для выполнения плана "набирают всех подряд", в результате 60 из 140 человек, прибывающих в бригаду для пополнения, оказываются непригодными.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Западе сообщили Украине плохие новости о США
14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДональд ТрампРичард ГренеллКит КеллогНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреСША
 
 
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