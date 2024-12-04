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Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 04.12.2024 (обновлено: 19:00 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987391288.html
Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.12.2024
Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по личному составу и технике ВСУ, в том числе бронированной, в курском приграничье, цели уничтожены,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:58
2024-12-04T19:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по личному составу и технике ВСУ, в том числе бронированной, в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После того как разведка подтвердила уничтожение военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик выполнения боевой задачи. На нём видно, как самолёт готовят на аэродроме, после чего он вылетает и во время полёта сбрасывает бомбы, а затем возвращается.
https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html
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Удар Су-34 по скоплению ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Су-34 бомбами с УМПК уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по личному составу и технике ВСУ, в том числе бронированной, в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После того как разведка подтвердила уничтожение военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик выполнения боевой задачи. На нём видно, как самолёт готовят на аэродроме, после чего он вылетает и во время полёта сбрасывает бомбы, а затем возвращается.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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