https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987391288.html

Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.12.2024

Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по личному составу и технике ВСУ, в том числе бронированной, в курском приграничье, цели уничтожены,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:58

2024-12-04T17:58

2024-12-04T19:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по личному составу и технике ВСУ, в том числе бронированной, в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После того как разведка подтвердила уничтожение военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик выполнения боевой задачи. На нём видно, как самолёт готовят на аэродроме, после чего он вылетает и во время полёта сбрасывает бомбы, а затем возвращается.

https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html

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Удар Су-34 по скоплению ВСУ в курском приграничье Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-12-04T17:58 true PT0M32S

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россия, вооруженные силы украины, су-34