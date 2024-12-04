Группировка "Запад" отразила десять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 500 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
Российский артиллерист в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад и одного украинского отряда в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила десять контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Новоосиново Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены десять контратак штурмовых групп 3-й, 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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