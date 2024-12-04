https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987285401.html

Группировка "Запад" отразила десять контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.12.2024

Группировка "Запад" отразила десять контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад и одного украинского отряда в различных районах Харьковской области, ДНР и... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:14

2024-12-04T12:14

2024-12-04T12:16

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух бригад и одного украинского отряда в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила десять контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Новоосиново Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены десять контратак штурмовых групп 3-й, 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны."Противник потерял до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф