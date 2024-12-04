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ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 04.12.2024 (обновлено: 12:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987283709.html
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:11
2024-12-04T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области. Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области. Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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