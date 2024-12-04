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ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:11
2024-12-04T12:11
2024-12-04T12:17
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области. Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки