https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987283709.html

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.12.2024

ВСУ потеряли до 30 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:11

2024-12-04T12:11

2024-12-04T12:17

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харьковская область

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки Харьковской области, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области. Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область