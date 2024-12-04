https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987230956.html
Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки
Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки - РИА Новости, 04.12.2024
Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки
Российские войска взяли под полный контроль участок административной границы Луганской Народной Республики на Купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:30
2024-12-04T07:30
2024-12-04T09:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль участок административной границы Луганской Народной Республики на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники."В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось перейти административную границу ЛНР западнее населенного пункта Стельмаховка и взять ее (часть границы. — Прим. ред.) под полный контроль", — сказал он. По словам собеседника агентства, российские подразделения продвигаются на этом направлении сразу на двух участках и начали охват с севера и юга села Лозовая.Накануне Марочко рассказал, что до полного освобождения территории ЛНР осталось выбить ВСУ из пяти сел — Надии, Новоегоровки, Петровского, Новолюбовки и Белогоровки.По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Купянска, Лозовой и Ивановки, а также отбила 11 контратак. Потери ВСУ в этих боях составили около 460 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубица Д-30, два американских орудия М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241204/kiev-1987148844.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки
Марочко: ВС России взяли под контроль участок границы ЛНР западнее Стельмаховки