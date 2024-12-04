https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987230956.html

Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки

Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки - РИА Новости, 04.12.2024

Российские войска взяли под контроль участок границы ЛНР у Стельмаховки

Российские войска взяли под полный контроль участок административной границы Луганской Народной Республики на Купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:30

2024-12-04T07:30

2024-12-04T09:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под полный контроль участок административной границы Луганской Народной Республики на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники."В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось перейти административную границу ЛНР западнее населенного пункта Стельмаховка и взять ее (часть границы. — Прим. ред.) под полный контроль", — сказал он. По словам собеседника агентства, российские подразделения продвигаются на этом направлении сразу на двух участках и начали охват с севера и юга села Лозовая.Накануне Марочко рассказал, что до полного освобождения территории ЛНР осталось выбить ВСУ из пяти сел — Надии, Новоегоровки, Петровского, Новолюбовки и Белогоровки.По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение трем украинским бригадам в районах Купянска, Лозовой и Ивановки, а также отбила 11 контратак. Потери ВСУ в этих боях составили около 460 человек убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубица Д-30, два американских орудия М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241204/kiev-1987148844.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность