https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html

Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2024

Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:18

2024-12-04T06:18

2024-12-04T06:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточный окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. "Юго-восточнее от Великой Новоселки в районе Благодатного и Нескучного находился плацдарм ВСУ. Там наши ребята освободили порядка 15 квадратных километров. Плацдарм зачищен от украинских боевиков", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241127/svo-1985936560.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины