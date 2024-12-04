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Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2024
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06:18 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2024
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:18
2024-12-04T06:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточный окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. "Юго-восточнее от Великой Новоселки в районе Благодатного и Нескучного находился плацдарм ВСУ. Там наши ребята освободили порядка 15 квадратных километров. Плацдарм зачищен от украинских боевиков", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: ВС России ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее Великой Новоселки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточный окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
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"Юго-восточнее от Великой Новоселки в районе Благодатного и Нескучного находился плацдарм ВСУ. Там наши ребята освободили порядка 15 квадратных километров. Плацдарм зачищен от украинских боевиков", - сказал Рогов.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
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ВС России взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке
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В миреРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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