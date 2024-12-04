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Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2024
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:18
2024-12-04T06:18
2024-12-04T06:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточный окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. "Юго-восточнее от Великой Новоселки в районе Благодатного и Нескучного находился плацдарм ВСУ. Там наши ребята освободили порядка 15 квадратных километров. Плацдарм зачищен от украинских боевиков", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
https://ria.ru/20241127/svo-1985936560.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВС России ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее Великой Новоселки