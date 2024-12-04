Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 04.12.2024 (обновлено: 05:40 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987225045.html
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку - РИА Новости, 04.12.2024
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку
Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:37
2024-12-04T05:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973614892_0:146:3072:1873_1920x0_80_0_0_9e6dbf01c8a5902635ec748efdee9209.jpg
ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие, гаубицу 2А65 "Мста-Б", и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. В Министерстве обороны подчеркнули, что перед выполнением боевой задачи десантников-артиллеристов напутствовал и благословлял войсковой священник. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
https://ria.ru/20241104/ikona-1981777912.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973614892_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0042e8826796db4cae53a678e98dcb98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку

Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинскую самоходку на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий артиллерийского расчета в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие, гаубицу 2А65 "Мста-Б", и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — сообщили в оборонном ведомстве.
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Обречены на поражение". В США сделали заявление о спецоперации
24 ноября, 15:30
После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
В Министерстве обороны подчеркнули, что перед выполнением боевой задачи десантников-артиллеристов напутствовал и благословлял войсковой священник.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.
Казанская икона Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО
4 ноября, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала