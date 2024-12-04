https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987225045.html

Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку

Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку - РИА Новости, 04.12.2024

Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку

Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:37

2024-12-04T05:37

2024-12-04T05:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие, гаубицу 2А65 "Мста-Б", и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. В Министерстве обороны подчеркнули, что перед выполнением боевой задачи десантников-артиллеристов напутствовал и благословлял войсковой священник. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

https://ria.ru/20241104/ikona-1981777912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность