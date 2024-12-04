https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987225045.html
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку - РИА Новости, 04.12.2024
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку
Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:37
2024-12-04T05:37
2024-12-04T05:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие, гаубицу 2А65 "Мста-Б", и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие. В Министерстве обороны подчеркнули, что перед выполнением боевой задачи десантников-артиллеристов напутствовал и благословлял войсковой священник. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
https://ria.ru/20241104/ikona-1981777912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили украинскую артиллерийскую установку
Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинскую самоходку на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку вместе с ее расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, замаскированное самоходное орудие с расчетом. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие, гаубицу 2А65 "Мста-Б", и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, выведя из строя орудие противника и уничтожив его расчет", — сообщили в оборонном ведомстве.
После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
В Министерстве обороны подчеркнули, что перед выполнением боевой задачи десантников-артиллеристов напутствовал и благословлял войсковой священник.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, выдавливая противника из островной зоны дельты Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно поддерживают штурмовые группы десантников при зачистке островов от украинских формирований и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.