https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987224104.html

Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском

Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском - РИА Новости, 04.12.2024

Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском

Экипаж вертолета Ми-28нм ВС РФ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:23

2024-12-04T05:23

2024-12-04T08:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм ВС РФ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000538.html

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Удар Ми-28 по личному составу и опорнику ВСУ в Курской области Минобороны показало, как российский вертолёт Ми-28 атаковал авиаракетами личный состав и опорник ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-12-04T05:23 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность