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Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 04.12.2024 (обновлено: 08:18 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987224104.html
Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском
Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском - РИА Новости, 04.12.2024
Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж вертолета Ми-28нм ВС РФ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:23
2024-12-04T08:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм ВС РФ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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Удар Ми-28 по личному составу и опорнику ВСУ в Курской области
Минобороны показало, как российский вертолёт Ми-28 атаковал авиаракетами личный состав и опорник ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Безопасность
Российский вертолет нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Курском

Минобороны: экипаж Ми-28нм нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм ВС РФ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМи-28НМБезопасность
 
 
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