https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223948.html

Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ

Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024

Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ

Расчет ЗРК "Оса" группировки войск "Центр" ВС РФ прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:20

2024-12-04T05:20

2024-12-04T05:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Оса" группировки войск "Центр" ВС РФ прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА - АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что ЗРК "ОСА - АКМ" обнаружил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После захвата цели военнослужащие произвели пуск ракет, уничтожив вражеский дрон. Расчеты ЗРК "ОСА - АКМ" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки войск "Центр". Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА украинских националистов на дистанции более 10 километров.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность