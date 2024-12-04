https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223948.html
Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ
Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ
Расчет ЗРК "Оса" группировки войск "Центр" ВС РФ прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:20
2024-12-04T05:20
2024-12-04T05:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984427481_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_58fe94b6f100e3796378ee595d5784f9.jpg
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Оса" группировки войск "Центр" ВС РФ прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА - АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что ЗРК "ОСА - АКМ" обнаружил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После захвата цели военнослужащие произвели пуск ракет, уничтожив вражеский дрон. Расчеты ЗРК "ОСА - АКМ" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки войск "Центр". Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА украинских националистов на дистанции более 10 километров.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984427481_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_17a47269c7f429df8f39e5be3523fca8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил беспилотник ВСУ
Российский расчет ЗРК "Оса" уничтожил дрон ВСУ на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет ЗРК "Оса" группировки войск "Центр" ВС РФ прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ОСА - АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ
, обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ
.
В ведомстве отметили, что ЗРК "ОСА - АКМ" обнаружил вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о перемещении российских подразделений. После захвата цели военнослужащие произвели пуск ракет, уничтожив вражеский дрон.
Расчеты ЗРК "ОСА - АКМ" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений группировки войск "Центр". Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА украинских националистов на дистанции более 10 километров.