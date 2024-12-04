https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223792.html

Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация"

Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация" - РИА Новости, 04.12.2024

Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация"

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", которая с РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:17

2024-12-04T05:17

2024-12-04T05:38

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", которая с правого берега Днепра обстреливала мирных жителей Херсонской области, проживающих на левом берегу, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В режиме "свободной охоты" расчет БПЛА морпехов Северного флота обнаружил в тылу противника на правом берегу Днепра замаскированное самоходное орудие 2С3 "Акация" ВСУ, которое вело обстрел мирных жителей населенных пунктов левобережья Херсонской области. Расчет осуществил запуск FPV-дрона, скорректировал его заход на цель и зафиксировал попадание по самоходному 152-миллиметровому орудию противника 2С3 "Акация" и его уничтожение", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчет работал парой. Первый номер готовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и вел поиск целей цель. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие морской пехоты Северного флота наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241204/artilleriya-1987223303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины