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Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация" - РИА Новости, 04.12.2024
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05:17 04.12.2024 (обновлено: 05:38 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223792.html
Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация"
Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация" - РИА Новости, 04.12.2024
Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация"
Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", которая с РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:17
2024-12-04T05:38
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", которая с правого берега Днепра обстреливала мирных жителей Херсонской области, проживающих на левом берегу, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В режиме "свободной охоты" расчет БПЛА морпехов Северного флота обнаружил в тылу противника на правом берегу Днепра замаскированное самоходное орудие 2С3 "Акация" ВСУ, которое вело обстрел мирных жителей населенных пунктов левобережья Херсонской области. Расчет осуществил запуск FPV-дрона, скорректировал его заход на цель и зафиксировал попадание по самоходному 152-миллиметровому орудию противника 2С3 "Акация" и его уничтожение", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчет работал парой. Первый номер готовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и вел поиск целей цель. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие морской пехоты Северного флота наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
https://ria.ru/20241204/artilleriya-1987223303.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация"

Морпехи Северного флота уничтожили украинскую артиллерийскую установку "Акация"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", которая с правого берега Днепра обстреливала мирных жителей Херсонской области, проживающих на левом берегу, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В режиме "свободной охоты" расчет БПЛА морпехов Северного флота обнаружил в тылу противника на правом берегу Днепра замаскированное самоходное орудие 2С3 "Акация" ВСУ, которое вело обстрел мирных жителей населенных пунктов левобережья Херсонской области. Расчет осуществил запуск FPV-дрона, скорректировал его заход на цель и зафиксировал попадание по самоходному 152-миллиметровому орудию противника 2С3 "Акация" и его уничтожение", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Расчет работал парой. Первый номер готовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и вел поиск целей цель.
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие морской пехоты Северного флота наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
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