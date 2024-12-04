Российские морпехи уничтожили украинскую установку "Акация"
Морпехи Северного флота уничтожили украинскую артиллерийскую установку "Акация"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация", которая с правого берега Днепра обстреливала мирных жителей Херсонской области, проживающих на левом берегу, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В режиме "свободной охоты" расчет БПЛА морпехов Северного флота обнаружил в тылу противника на правом берегу Днепра замаскированное самоходное орудие 2С3 "Акация" ВСУ, которое вело обстрел мирных жителей населенных пунктов левобережья Херсонской области. Расчет осуществил запуск FPV-дрона, скорректировал его заход на цель и зафиксировал попадание по самоходному 152-миллиметровому орудию противника 2С3 "Акация" и его уничтожение", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Расчет работал парой. Первый номер готовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и вел поиск целей цель.
С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие морской пехоты Северного флота наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.