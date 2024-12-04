https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223448.html

У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный

У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный - РИА Новости, 04.12.2024

У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный

У ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился, рассказал РИА Новости командир группы... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:14

2024-12-04T05:14

2024-12-04T05:14

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

южный военный округ

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. У ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". Он рассказал, что украинская артиллерия стала работать значительно хуже. По мнению военного, это может быть связано с тем, что основной костяк профессиональных военных ВСУ были либо уничтожен, либо выведен из строя. "Артиллерия у них стала работать гораздо-гораздо хуже, по сравнению даже ... год назад. Живой пример ... обнаружена была ствольная артиллерия, и вот буквально шесть выходов было в нашем направлении - ни одного разрыва. Снаряды, не всегда снаряды даже разрываются", - рассказал собеседник агентства. Он отметил низкий уровень подготовки украинских артиллеристов, связал его с большими потерями ВСУ, а также предположил, что качество снарядов, поставляемых Украине Западом, снизилось.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241202/diversant-1986824902.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность