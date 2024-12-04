Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987223448.html
У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный
У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный - РИА Новости, 04.12.2024
У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный
У ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился, рассказал РИА Новости командир группы... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:14
2024-12-04T05:14
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
южный военный округ
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982207_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_017bfb0c982e00dcee9ed33ed85dafa8.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. У ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". Он рассказал, что украинская артиллерия стала работать значительно хуже. По мнению военного, это может быть связано с тем, что основной костяк профессиональных военных ВСУ были либо уничтожен, либо выведен из строя. "Артиллерия у них стала работать гораздо-гораздо хуже, по сравнению даже ... год назад. Живой пример ... обнаружена была ствольная артиллерия, и вот буквально шесть выходов было в нашем направлении - ни одного разрыва. Снаряды, не всегда снаряды даже разрываются", - рассказал собеседник агентства. Он отметил низкий уровень подготовки украинских артиллеристов, связал его с большими потерями ВСУ, а также предположил, что качество снарядов, поставляемых Украине Западом, снизилось.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
https://ria.ru/20241202/diversant-1986824902.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982207_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2db9682fe1ce42e28f8a95467d863f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Безопасность
У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный

Командир "Варяг": у ВСУ много снарядов, которые просто не разрываются

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. У ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг".
Он рассказал, что украинская артиллерия стала работать значительно хуже. По мнению военного, это может быть связано с тем, что основной костяк профессиональных военных ВСУ были либо уничтожен, либо выведен из строя.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Звоните Путину!" Запад признал резкие изменения на Украине
27 ноября, 08:00
"Артиллерия у них стала работать гораздо-гораздо хуже, по сравнению даже ... год назад. Живой пример ... обнаружена была ствольная артиллерия, и вот буквально шесть выходов было в нашем направлении - ни одного разрыва. Снаряды, не всегда снаряды даже разрываются", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил низкий уровень подготовки украинских артиллеристов, связал его с большими потерями ВСУ, а также предположил, что качество снарядов, поставляемых Украине Западом, снизилось.
Доброволец отряда Барс-16 на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Доброволец отряда "БАРС-16" помог уничтожить группу диверсантов в зоне СВО
2 декабря, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныЮжный военный округБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала