У ВСУ много бракованных снарядов, заявил российский военный
Командир "Варяг": у ВСУ много снарядов, которые просто не разрываются
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. У ВСУ много артиллерийских снарядов, которые просто не разрываются, уровень работы украинской артиллерии снизился, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг".
Он рассказал, что украинская артиллерия стала работать значительно хуже. По мнению военного, это может быть связано с тем, что основной костяк профессиональных военных ВСУ были либо уничтожен, либо выведен из строя.
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"Артиллерия у них стала работать гораздо-гораздо хуже, по сравнению даже ... год назад. Живой пример ... обнаружена была ствольная артиллерия, и вот буквально шесть выходов было в нашем направлении - ни одного разрыва. Снаряды, не всегда снаряды даже разрываются", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил низкий уровень подготовки украинских артиллеристов, связал его с большими потерями ВСУ, а также предположил, что качество снарядов, поставляемых Украине Западом, снизилось.