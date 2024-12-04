https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987220071.html

Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО

Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО - РИА Новости, 04.12.2024

Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО

Молодой человек из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО, сейчас семья служит вместе на каховском направлении в Херсонской области. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:55

2024-12-04T03:55

2024-12-04T04:19

специальная военная операция на украине

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СКАДОВСК, 4 дек - РИА Новости. Молодой человек из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО, сейчас семья служит вместе на каховском направлении в Херсонской области. "В какой-то момент уже решил присоединиться к отцу в этом конфликте, встать на защиту своей страны... Я считаю, то, что сейчас проводится нашим государством, это правильные вещи. И эту войну нужно заканчивать. На наших условиях. Отдельно хочу выразить благодарность командованию, что пошли навстречу, помогли со службой", — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Юрист". Молодой человек не смог пройти срочную службу из-за проблем со здоровьем. Однако со временем состояние улучшилось и ограничения были сняты. Теперь военнослужащий с позывным "Юрист" служит в разведподразделении и работает с БПЛА. "Я очень, во-первых, горжусь, да. Меня переполняет... Бог троицу любит: третий конфликт, да, я за троих схожу, за троих детей своих, один, но тут... Да, была мысль отговорить, пока хватает сил, но потом, вы знаете, вот, когда супруга сказала: "Вадик все решил конкретно", значит. Все. Я просто уже ждал", — поделился эмоциями отец "Юриста", военнослужащий с позывным "Авертин". Отец молодого человека служит по контракту на каховском направлении в Херсонской области командиром танкового батальона. Семья благодарна командованию за возможность служить бок о бок. Видится часто не получается, поскольку очень много работы, но родной человек рядом позволяет чувствовать себя увереннее. "Конечно, поувереннее себя чувствуешь. Я вам одно скажу. Я его за эти дни увидел второй раз. Вот второй раз я вот его вижу за все эти дни. Некогда. Просто вот работы очень много, очень много", - добавил он.

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979463433.html

https://ria.ru/20240504/zhena-1943903664.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , москва, сво