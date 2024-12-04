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Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:55 04.12.2024 (обновлено: 04:19 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987220071.html
Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО
Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО - РИА Новости, 04.12.2024
Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО
Молодой человек из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО, сейчас семья служит вместе на каховском направлении в Херсонской области. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:55
2024-12-04T04:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
москва
сво
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СКАДОВСК, 4 дек - РИА Новости. Молодой человек из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО, сейчас семья служит вместе на каховском направлении в Херсонской области. "В какой-то момент уже решил присоединиться к отцу в этом конфликте, встать на защиту своей страны... Я считаю, то, что сейчас проводится нашим государством, это правильные вещи. И эту войну нужно заканчивать. На наших условиях. Отдельно хочу выразить благодарность командованию, что пошли навстречу, помогли со службой", — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Юрист". Молодой человек не смог пройти срочную службу из-за проблем со здоровьем. Однако со временем состояние улучшилось и ограничения были сняты. Теперь военнослужащий с позывным "Юрист" служит в разведподразделении и работает с БПЛА. "Я очень, во-первых, горжусь, да. Меня переполняет... Бог троицу любит: третий конфликт, да, я за троих схожу, за троих детей своих, один, но тут... Да, была мысль отговорить, пока хватает сил, но потом, вы знаете, вот, когда супруга сказала: "Вадик все решил конкретно", значит. Все. Я просто уже ждал", — поделился эмоциями отец "Юриста", военнослужащий с позывным "Авертин". Отец молодого человека служит по контракту на каховском направлении в Херсонской области командиром танкового батальона. Семья благодарна командованию за возможность служить бок о бок. Видится часто не получается, поскольку очень много работы, но родной человек рядом позволяет чувствовать себя увереннее. "Конечно, поувереннее себя чувствуешь. Я вам одно скажу. Я его за эти дни увидел второй раз. Вот второй раз я вот его вижу за все эти дни. Некогда. Просто вот работы очень много, очень много", - добавил он.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979463433.html
https://ria.ru/20240504/zhena-1943903664.html
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в мире, херсонская область , москва, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Москва, СВО
Москвич рассказал, как отправился вслед за отцом на СВО

Боец с позывным "Юрист" рассказал, как стал служить в разведподразделении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СКАДОВСК, 4 дек - РИА Новости. Молодой человек из Москвы решил поехать вслед за отцом на СВО, сейчас семья служит вместе на каховском направлении в Херсонской области.
"В какой-то момент уже решил присоединиться к отцу в этом конфликте, встать на защиту своей страны... Я считаю, то, что сейчас проводится нашим государством, это правильные вещи. И эту войну нужно заканчивать. На наших условиях. Отдельно хочу выразить благодарность командованию, что пошли навстречу, помогли со службой", — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Юрист".
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Молодой человек не смог пройти срочную службу из-за проблем со здоровьем. Однако со временем состояние улучшилось и ограничения были сняты. Теперь военнослужащий с позывным "Юрист" служит в разведподразделении и работает с БПЛА.
"Я очень, во-первых, горжусь, да. Меня переполняет... Бог троицу любит: третий конфликт, да, я за троих схожу, за троих детей своих, один, но тут... Да, была мысль отговорить, пока хватает сил, но потом, вы знаете, вот, когда супруга сказала: "Вадик все решил конкретно", значит. Все. Я просто уже ждал", — поделился эмоциями отец "Юриста", военнослужащий с позывным "Авертин".
Отец молодого человека служит по контракту на каховском направлении в Херсонской области командиром танкового батальона. Семья благодарна командованию за возможность служить бок о бок. Видится часто не получается, поскольку очень много работы, но родной человек рядом позволяет чувствовать себя увереннее.
"Конечно, поувереннее себя чувствуешь. Я вам одно скажу. Я его за эти дни увидел второй раз. Вот второй раз я вот его вижу за все эти дни. Некогда. Просто вот работы очень много, очень много", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьМоскваСВО
 
 
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