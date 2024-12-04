https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987217858.html

Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов

Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов - РИА Новости, 04.12.2024

Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов

Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:11

2024-12-04T03:11

2024-12-04T09:06

специальная военная операция на украине

южный военный округ

вооруженные силы украины

безопасность

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 4 дек - РИА Новости. Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". "Нашими сейчас на данный момент приоритетными целями являются действительно профессиональные расчеты, которые против нас воюют. И цель моей лично подгруппы при выявлении данных персонажей на моем направлении это их самое непосредственное уничтожение всеми способами, начиная от FPV и заканчивая артиллерией. При обнаружении уничтожается 100% этот расчет", - сказал собеседник агентства. Он привел пример: украинский расчет операторов БПЛА бы замечен на первой линии обороны ВСУ, во время поднятия дрона она были обнаружены и уничтожены в течение 5 минут. "Объективный контроль показал, что перемещений больше в этом районе не было… но в период вот этого времени полеты вражеских FPV на тот момент были закончены", - добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986858765.html

https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986640556.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский военный об охоте за расчетами дронов ВСУ Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". 2024-12-04T03:11 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность