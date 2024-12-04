https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987217858.html
Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов
Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов - РИА Новости, 04.12.2024
Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов
Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:11
2024-12-04T03:11
2024-12-04T09:06
специальная военная операция на украине
южный военный округ
вооруженные силы украины
безопасность
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 4 дек - РИА Новости. Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". "Нашими сейчас на данный момент приоритетными целями являются действительно профессиональные расчеты, которые против нас воюют. И цель моей лично подгруппы при выявлении данных персонажей на моем направлении это их самое непосредственное уничтожение всеми способами, начиная от FPV и заканчивая артиллерией. При обнаружении уничтожается 100% этот расчет", - сказал собеседник агентства. Он привел пример: украинский расчет операторов БПЛА бы замечен на первой линии обороны ВСУ, во время поднятия дрона она были обнаружены и уничтожены в течение 5 минут. "Объективный контроль показал, что перемещений больше в этом районе не было… но в период вот этого времени полеты вражеских FPV на тот момент были закончены", - добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986858765.html
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986640556.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987234500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ba76d82ac75f6551cb94b08a694a8df.jpg
Российский военный об охоте за расчетами дронов ВСУ
Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг".
2024-12-04T03:11
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов
Командир "Варяг" назвал расчеты FPV-дронов ВСУ приоритетными целями
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 4 дек - РИА Новости. Российские военные ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг".
"Нашими сейчас на данный момент приоритетными целями являются действительно профессиональные расчеты, которые против нас воюют. И цель моей лично подгруппы при выявлении данных персонажей на моем направлении это их самое непосредственное уничтожение всеми способами, начиная от FPV и заканчивая артиллерией. При обнаружении уничтожается 100% этот расчет", - сказал собеседник агентства.
Он привел пример: украинский расчет операторов БПЛА бы замечен на первой линии обороны ВСУ
, во время поднятия дрона она были обнаружены и уничтожены в течение 5 минут.
"Объективный контроль показал, что перемещений больше в этом районе не было… но в период вот этого времени полеты вражеских FPV на тот момент были закончены", - добавил военнослужащий.