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"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник - РИА Новости, 04.12.2024
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22:25 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/soyuz-1987424008.html
"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник
"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник - РИА Новости, 04.12.2024
"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в среду с космодрома Плесецк, штатно вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:25
2024-12-04T22:25
безопасность
россия
плесецк
архангельская область
герман титов
старт (нижний новгород)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в среду с космодрома Плесецк, штатно вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны России. Как сообщили ранее в Минобороны, в среду в 20:59 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах ведомства. "Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - сказали в МО РФ. Этот пуск увидели воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища, Санкт-Петербургского кадетского военного училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса им. А. Невского и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Незадолго до него ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1б". В рамках поездки на космодром, которую организовало Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, где увековечена память генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько, генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе. Также военнослужащие 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ провели экскурсию для юных гостей по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
https://ria.ru/20241128/raketa-1986126261.html
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безопасность, россия, плесецк, архангельская область, герман титов, старт (нижний новгород), воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Плесецк, Архангельская область, Герман Титов, Старт (Нижний Новгород), Воздушно-космические силы России
"Союз-2.1б" штатно вывел на орбиту военный спутник

"Союз-2.1б", стартовавший с Плесецка, штатно вывел на орбиту военный спутник

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДежурные на космодроме Плесецк
Дежурные на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дежурные на космодроме Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая в среду с космодрома Плесецк, штатно вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны России.
Как сообщили ранее в Минобороны, в среду в 20:59 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах ведомства.
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"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - сказали в МО РФ.
Этот пуск увидели воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища, Санкт-Петербургского кадетского военного училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса им. А. Невского и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Незадолго до него ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя "Союз-2.1б". В рамках поездки на космодром, которую организовало Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, где увековечена память генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько, генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе.
Также военнослужащие 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ провели экскурсию для юных гостей по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара".
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БезопасностьРоссияПлесецкАрхангельская областьГерман ТитовСтарт (Нижний Новгород)Воздушно-космические силы России
 
 
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