https://ria.ru/20241204/solnechnogorsk-1987212682.html

В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку

В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку - РИА Новости, 04.12.2024

В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку

В подмосковном Солнечногорске ищут неизвестного, растягивавшего веревки между деревьями из-за шума байков, что привело к травмированию мотоциклиста, сообщает СК РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:16

2024-12-04T01:16

2024-12-04T01:16

происшествия

россия

солнечногорск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске ищут неизвестного, растягивавшего веревки между деревьями из-за шума байков, что привело к травмированию мотоциклиста, сообщает СК в Telegram-канале. "В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в городском округе Солнечногорск неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков. В результате один из мотогонщиков был травмирован, ему причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавило ведомство. Кроме того, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240718/delo-1960593169.html

https://ria.ru/20241201/noginsk-1986695532.html

россия

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)