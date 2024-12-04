https://ria.ru/20241204/solnechnogorsk-1987212682.html
В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку
В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку - РИА Новости, 04.12.2024
В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку
В подмосковном Солнечногорске ищут неизвестного, растягивавшего веревки между деревьями из-за шума байков, что привело к травмированию мотоциклиста, сообщает СК РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:16
2024-12-04T01:16
2024-12-04T01:16
происшествия
россия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске ищут неизвестного, растягивавшего веревки между деревьями из-за шума байков, что привело к травмированию мотоциклиста, сообщает СК в Telegram-канале. "В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в городском округе Солнечногорск неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков. В результате один из мотогонщиков был травмирован, ему причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Уточняется, что следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавило ведомство. Кроме того, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, россия, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Солнечногорск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку
В Солнечногорске ищут неизвестного, делавшего ловушки для байкеров