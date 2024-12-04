https://ria.ru/20241204/sobjanin-1987415152.html

Собянин рассказал, почему проект МЦД удался

Собянин рассказал, почему проект МЦД удался - РИА Новости, 04.12.2024

Собянин рассказал, почему проект МЦД удался

Московские центральные диаметры (МЦД) - удачный проект, за пять лет его линиями воспользовались миллиард пассажиров, а ежедневно по ним перевозят до 1,5... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:47

2024-12-04T20:47

2024-12-04T20:47

общество

москва

сергей собянин

россия

московские центральные диаметры (мцд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976848621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1df9106f00aaf6f9d6710d19ca52e1e.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) - удачный проект, за пять лет его линиями воспользовались миллиард пассажиров, а ежедневно по ним перевозят до 1,5 миллионов человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. "Он удался, этот проект. За пять лет мы перевезли миллиард пассажиров. Вообще, это космическая цифра. Хотя они запускались поэтапно, но, тем не менее, уже такой объем перевозок. Ежедневно миллион - 1,5 миллиона пассажиров перевозят эти диаметры", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".

https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, россия, московские центральные диаметры (мцд)