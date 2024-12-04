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Собянин рассказал, почему проект МЦД удался - РИА Новости, 04.12.2024
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20:47 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sobjanin-1987415152.html
Собянин рассказал, почему проект МЦД удался
Собянин рассказал, почему проект МЦД удался - РИА Новости, 04.12.2024
Собянин рассказал, почему проект МЦД удался
Московские центральные диаметры (МЦД) - удачный проект, за пять лет его линиями воспользовались миллиард пассажиров, а ежедневно по ним перевозят до 1,5... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:47
2024-12-04T20:47
общество
москва
сергей собянин
россия
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) - удачный проект, за пять лет его линиями воспользовались миллиард пассажиров, а ежедневно по ним перевозят до 1,5 миллионов человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. "Он удался, этот проект. За пять лет мы перевезли миллиард пассажиров. Вообще, это космическая цифра. Хотя они запускались поэтапно, но, тем не менее, уже такой объем перевозок. Ежедневно миллион - 1,5 миллиона пассажиров перевозят эти диаметры", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
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общество, москва, сергей собянин, россия, московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Россия, Московские центральные диаметры (МЦД)
Собянин рассказал, почему проект МЦД удался

Собянин: за пять лет линиями МЦД воспользовались миллиард пассажиров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлатформа станции "Кутузовская" МЦД
Платформа станции Кутузовская МЦД - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Платформа станции "Кутузовская" МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) - удачный проект, за пять лет его линиями воспользовались миллиард пассажиров, а ежедневно по ним перевозят до 1,5 миллионов человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Он удался, этот проект. За пять лет мы перевезли миллиард пассажиров. Вообще, это космическая цифра. Хотя они запускались поэтапно, но, тем не менее, уже такой объем перевозок. Ежедневно миллион - 1,5 миллиона пассажиров перевозят эти диаметры", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
МЦД в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
27 сентября, 15:48
 
ОбществоМоскваСергей СобянинРоссияМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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