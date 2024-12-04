Собянин подписал постановление об увеличении соцвыплат москвичам
Собянин: соцвыплаты льготным категориям граждан в Москве увеличат на 5,5%
Наличные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 5,5%, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства.
"С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что на 5,5% вырастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным семьям.
"Помимо этого, увеличат выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны, героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям. Проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям горожан", - уточняется в сообщении.
Москвичам облегчили внесение данных в электронную медкарту
14 ноября, 09:13