https://ria.ru/20241204/smp-1987376867.html

Путин заявил о росте грузоперевозок по Севморпути

Путин заявил о росте грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о росте грузоперевозок по Севморпути

Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) уже превысили показатели советского периода и будут расти дальше, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:11

2024-12-04T17:11

2024-12-04T17:11

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

арктика

суэцкий канал

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северный морской путь

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) уже превысили показатели советского периода и будут расти дальше, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!". "В связи с тем, что просто объемы товарооборота увеличиваются, растет интерес к таким маршрутам как Северный морской путь - это вдоль, главным образом, Российского берега в Арктике. И в разы уже превысили объемы перевозок с советского времени. И это будет расти дальше", — сказал президент. Интерес к СМП также связан с определенными проблемами с Суэцкими каналом. Из-за чего суда многих грузоотправителей начали идти в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Ранее госкорпорация "Росатом" сообщала, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2024 года может вырасти до рекордных 37,6 миллионов тонн. По итогам 2023 года грузооборот по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП возложены на госкорпорацию "Росатом".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, арктика, суэцкий канал, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь