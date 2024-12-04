https://ria.ru/20241204/slovakiya-1987365302.html

Президент Словакии усомнился, что военная помощь поможет Украине победить

Президент Словакии усомнился, что военная помощь поможет Украине победить - РИА Новости, 04.12.2024

Президент Словакии усомнился, что военная помощь поможет Украине победить

Продолжение военной помощи Киеву не поможет Украине победить, необходимо искать дипломатическое решение конфликта, уверен президент Словакии Петер Пеллегрини. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:29

2024-12-04T16:29

2024-12-04T16:29

в мире

украина

словакия

киев

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Продолжение военной помощи Киеву не поможет Украине победить, необходимо искать дипломатическое решение конфликта, уверен президент Словакии Петер Пеллегрини. "Мы открыто говорили об Украине. Я соглашусь с господином президентом (Латвии) в той части, что Украине необходимо помогать и дальше. Но, по нашему мнению, и мнение Словакии очень четкое, помогать в том смысле, чтобы у Украины была сильная позиция во время переговоров об окончательном завершении военного конфликта. Мы не думаем, что военная помощь, которая будет и дальше оказана Украине, могла бы обеспечить какую-то абсолютную победу в этом конфликте", - сказал Пеллегрини на совместной пресс-конференции с президентом Латвии в Риге, ее трансляцию вели словацкие СМИ. По его мнению, конфликт на Украине невозможно решить военным путем, требуется поиск дипломатического решения, однако за столом возможных переговоров Киев не должен сидеть "с пистолетом у виска". Президент Словакии также подтвердил готовность Братиславы стать площадкой для начала переговоров о мире на Украине.

https://ria.ru/20241204/berbok-1987364228.html

украина

словакия

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в мире, украина, словакия, киев, петер пеллегрини