https://ria.ru/20241204/siriya-1987423794.html

В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки

В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.12.2024

В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки

Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T22:19

2024-12-04T22:19

2024-12-04T22:19

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f-15se

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены до 120 террористов, 24 единицы автомобильной техники, танк и склад боеприпасов", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики – парой истребителей F-15.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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в мире, сирия, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, f-15se, обострение ситуации в сирии — 2024