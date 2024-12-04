https://ria.ru/20241204/siriya-1987423794.html
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки
Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:19
2024-12-04T22:19
2024-12-04T22:19
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены до 120 террористов, 24 единицы автомобильной техники, танк и склад боеприпасов", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики – парой истребителей F-15.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, сирия, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, f-15se, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, F-15SE, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки
ЦПВС: в Сирии при содействии ВКС РФ уничтожили не менее 120 боевиков за сутки