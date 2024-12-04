Рейтинг@Mail.ru
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/siriya-1987423794.html
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки
Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:19
2024-12-04T22:19
в мире
сирия
россия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
f-15se
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878823_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4f9dd60d9a5a7cafe14cc44351cad6fc.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены до 120 террористов, 24 единицы автомобильной техники, танк и склад боеприпасов", - сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики – парой истребителей F-15.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
сирия
россия
эт-танф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878823_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_eddd90060e884fce4a7c0ddb096b2d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, f-15se, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, F-15SE, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии при содействии ВКС России уничтожили не менее 120 боевиков за сутки

ЦПВС: в Сирии при содействии ВКС РФ уничтожили не менее 120 боевиков за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники уничтожены за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены до 120 террористов, 24 единицы автомобильной техники, танк и склад боеприпасов", - сказал он на брифинге.
Игнасюк добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики – парой истребителей F-15.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
 
В миреСирияРоссияЭт-ТанфВоздушно-космические силы РоссииF-15SEОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала