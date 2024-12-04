https://ria.ru/20241204/siriya-1987312722.html

ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов в Идлибе

ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов в Идлибе - РИА Новости, 04.12.2024

ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов в Идлибе

Самолеты ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов, вооружению и военной технике боевиков в Маарат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:33

2024-12-04T13:33

2024-12-04T13:33

в мире

алеппо

хама (мухафаза)

сирия

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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АЛЕППО, 4 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов, вооружению и военной технике боевиков в Маарат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны. В распоряжении РИА Новости также оказалось видео ударов авиации. Ранее во вторник замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что до 100 боевиков, а также военная техника и склад боеприпасов уничтожены за сутки в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html

https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html

алеппо

хама (мухафаза)

сирия

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Удар ВВС Сирии по складу боеприпасов и военной технике боевиков в провинции Идлиб ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов и военной технике боевиков на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны. 2024-12-04T13:33 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алеппо, хама (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024