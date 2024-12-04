https://ria.ru/20241204/siriya-1987312474.html

Россия взаимодействует с сирийскими властями, заявили в МИД

Россия взаимодействует с сирийскими властями, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2024

Россия взаимодействует с сирийскими властями, заявили в МИД

Москва находится в тесном взаимодействии с властями САР в связи с ситуацией в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:33

2024-12-04T13:33

2024-12-04T13:39

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва находится в тесном взаимодействии с властями САР в связи с ситуацией в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Безусловно, мы в первую очередь взаимодействуем с официальным Дамаском, находимся в тесном контакте. Я не буду раскрывать суть этих контактов, но я могу их подтвердить, мы находимся в тесном взаимодействии с сирийскими властями", - сказала она на брифинге в среду.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html

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россия, обострение ситуации в сирии — 2024