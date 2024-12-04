В Иране рассказали, кто причастен к обострению ситуации в Сирии
Глава генштаба Бакери назвал события в Сирии спланированной акцией США и Израиля
Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Активизация террористических группировок в Сирии является спланированной акцией США и Израиля по дестабилизации сирийской республики, обе страны пытаются дестабилизировать ситуацию в Дамаске и ослабить его, заявил глава генштаба ВС армии Ирана Мохаммад Бакери, его слова приводит агентство ISNA.
"Нападение террористических группировок в Сирии является первым шагом опасного сценария для Ближнего Востока. Одновременность этой атаки с хрупким прекращением огня между Израиля с Ливаном указывает на скоординированный американо-израильский заговор с целью ослабить Сирию, ее союзников и ось сопротивления", - сказал он.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Прежнее название группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" — запрещенной в России террористической организации.
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