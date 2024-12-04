https://ria.ru/20241204/siriya-1987309877.html

В Иране рассказали, кто причастен к обострению ситуации в Сирии

В Иране рассказали, кто причастен к обострению ситуации в Сирии - РИА Новости, 04.12.2024

В Иране рассказали, кто причастен к обострению ситуации в Сирии

Активизация террористических группировок в Сирии является спланированной акцией США и Израиля по дестабилизации сирийской республики, обе страны пытаются... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:27

2024-12-04T13:27

2024-12-04T13:27

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ТЕГЕРАН, 4 дек – РИА Новости. Активизация террористических группировок в Сирии является спланированной акцией США и Израиля по дестабилизации сирийской республики, обе страны пытаются дестабилизировать ситуацию в Дамаске и ослабить его, заявил глава генштаба ВС армии Ирана Мохаммад Бакери, его слова приводит агентство ISNA. "Нападение террористических группировок в Сирии является первым шагом опасного сценария для Ближнего Востока. Одновременность этой атаки с хрупким прекращением огня между Израиля с Ливаном указывает на скоординированный американо-израильский заговор с целью ослабить Сирию, ее союзников и ось сопротивления", - сказал он. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" — запрещенной в России террористической организации.

https://ria.ru/20241204/siriya-1987272088.html

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в мире, сирия, алеппо, обострение ситуации в сирии — 2024, сша, израиль