https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html

Россия помогла вывести сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо

Россия помогла вывести сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо - РИА Новости, 04.12.2024

Россия помогла вывести сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо

Кадетов военно-технической академии в Алеппо благополучно вывели из окружения благодаря политическим усилиям России и Сирии, заявило главное командование... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:20

2024-12-04T13:20

2024-12-04T14:49

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Кадетов военно-технической академии в Алеппо благополучно вывели из окружения благодаря политическим усилиям России и Сирии, заявило главное командование сирийской армии. "Благодаря совместной военно-политической координации между Сирией и Россией осада со стороны <…> террористических группировок была снята и кадеты смогли благополучно покинуть академию, добравшись до города Хомс", — говорится в заявлении. Командование отметило, что кадеты и офицеры военно-технической академии имени Хафеза Асада проявили стойкость в бою с боевиками, напавшими на Алеппо. Несколько кадетов погибли и получили ранения, в Хомсе пострадавшим оказали медицинскую помощь.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024