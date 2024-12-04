https://ria.ru/20241204/siriya-1987272088.html

Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД

Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД - РИА Новости, 04.12.2024

Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД

Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:29

2024-12-04T11:29

2024-12-04T11:57

обострение ситуации в сирии — 2024

оон

мария захарова

сирия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878845_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_b4f814c39ce794bead80306f14f941b4.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не обошлось без украинского следа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН", - сказала она, говоря о нападении боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* на Сирию.Она указала, что "обращает внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства"."Явно не обошлось и без так называемого украинского следа", - добавила она.По словам Захаровой, "с учетом поступающих сведений о взаимодействии спецслужб киевского режима с боевиками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, включая передачу беспилотников, опыта их применения и так далее, это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский террористический режим будет применять свой преступный опыт, до этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации в сирии — 2024, оон, мария захарова, сирия, россия, в мире