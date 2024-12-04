https://ria.ru/20241204/siriya-1987272088.html
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД - РИА Новости, 04.12.2024
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД
Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:29
2024-12-04T11:29
2024-12-04T11:57
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не обошлось без украинского следа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН", - сказала она, говоря о нападении боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* на Сирию.Она указала, что "обращает внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства"."Явно не обошлось и без так называемого украинского следа", - добавила она.По словам Захаровой, "с учетом поступающих сведений о взаимодействии спецслужб киевского режима с боевиками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, включая передачу беспилотников, опыта их применения и так далее, это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский террористический режим будет применять свой преступный опыт, до этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии".*Запрещенная в России террористическая организация
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обострение ситуации в сирии — 2024, оон, мария захарова, сирия, россия, в мире
Обострение ситуации в Сирии — 2024, ООН, Мария Захарова, Сирия, Россия, В мире
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД
МИД РФ: в Сирии не обошлось без украинского следа