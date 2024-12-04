Рейтинг@Mail.ru
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 04.12.2024 (обновлено: 11:57 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/siriya-1987272088.html
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД - РИА Новости, 04.12.2024
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД
Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:29
2024-12-04T11:57
обострение ситуации в сирии — 2024
оон
мария захарова
сирия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878845_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_b4f814c39ce794bead80306f14f941b4.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не обошлось без украинского следа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН", - сказала она, говоря о нападении боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* на Сирию.Она указала, что "обращает внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства"."Явно не обошлось и без так называемого украинского следа", - добавила она.По словам Захаровой, "с учетом поступающих сведений о взаимодействии спецслужб киевского режима с боевиками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, включая передачу беспилотников, опыта их применения и так далее, это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский террористический режим будет применять свой преступный опыт, до этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986878845_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_24b821c20cd15413c261c92c89f712e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации в сирии — 2024, оон, мария захарова, сирия, россия, в мире
Обострение ситуации в Сирии — 2024, ООН, Мария Захарова, Сирия, Россия, В мире
Среди террористов в Сирии много иностранцев, заявили в российском МИД

МИД РФ: в Сирии не обошлось без украинского следа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию, среди них - много боевиков-иностранцев, выходцев с постсоветского пространства, не обошлось без украинского следа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН", - сказала она, говоря о нападении боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* на Сирию.
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Это естественно". NYT нашла в вылазке террористов в Сирии неожиданный след
Вчера, 02:55
Она указала, что "обращает внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства".
"Явно не обошлось и без так называемого украинского следа", - добавила она.
По словам Захаровой, "с учетом поступающих сведений о взаимодействии спецслужб киевского режима с боевиками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, включая передачу беспилотников, опыта их применения и так далее, это не первый и, к сожалению, как мы понимаем, не последний регион, где киевский террористический режим будет применять свой преступный опыт, до этого были африканские страны, теперь речь идет о Сирии".
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
 
Обострение ситуации в Сирии — 2024ООНМария ЗахароваСирияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала