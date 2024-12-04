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Сирийские военные уничтожили более 1600 террористов с начала недели - РИА Новости, 04.12.2024
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10:52 04.12.2024 (обновлено: 12:43 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/siriya-1987263956.html
Сирийские военные уничтожили более 1600 террористов с начала недели
Сирийские военные уничтожили более 1600 террористов с начала недели - РИА Новости, 04.12.2024
Сирийские военные уничтожили более 1600 террористов с начала недели
С начала недели сирийская армия уничтожила более 1,6 тысячи террористов, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar в Telegram. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:52
2024-12-04T12:43
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сирия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С начала недели сирийская армия уничтожила более 1,6 тысячи террористов, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar в Telegram."Число террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и других организаций, уничтоженных на этой неделе огнем Сирийской арабской армии и ВВС Сирии &lt;…&gt; превысило 1600", — говорится в публикации.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" — запрещенной в России террористической организации.
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские военные уничтожили более 1600 террористов с начала недели

Al Akhbar: сирийские военные уничтожили более 1600 террористов с понедельника

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской арабской армии
Военнослужащие Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской арабской армии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. С начала недели сирийская армия уничтожила более 1,6 тысячи террористов, сообщает сирийский государственный телеканал Al Akhbar в Telegram.
"Число террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и других организаций, уничтоженных на этой неделе огнем Сирийской арабской армии и ВВС Сирии <…> превысило 1600", — говорится в публикации.
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Вчера, 02:55
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Прежнее название группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" — запрещенной в России террористической организации.
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В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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