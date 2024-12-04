https://ria.ru/20241204/siriya-1987232690.html

Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт

Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт - РИА Новости, 04.12.2024

Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт

Сирийские террористы обучались у украинских инструкторов и применяют их тактику, рассказал в интервью РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:07

2024-12-04T08:07

2024-12-04T11:51

в мире

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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АЛЕППО, 4 дек — РИА Новости. Сирийские террористы обучались у украинских инструкторов и применяют их тактику, рассказал в интервью РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков. "Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", — сказал он. По словам собеседника агентства, террористы начали использовать дроны-камикадзе по ночам. Это означает, что они уже оборудованы ночными камерами или тепловизорами. Такая тактика характерна для украинских военнослужащих в зоне СВО, подчеркнул сотрудник военной компании. "Что самое интересное, на каждом образце имеются надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения", — добавил он. В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.Полный захват города боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную его часть и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России. После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

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Сотрудник военной компании: сирийские террористы обучены украинскими инструкторами Сирийские террористы обучены украинскими инструкторами и используют их тактику, подтвердил РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков в Сирии. 2024-12-04T08:07 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024