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Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт - РИА Новости, 04.12.2024
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08:07 04.12.2024 (обновлено: 11:51 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/siriya-1987232690.html
Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт
Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт - РИА Новости, 04.12.2024
Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт
Сирийские террористы обучались у украинских инструкторов и применяют их тактику, рассказал в интервью РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:07
2024-12-04T11:51
в мире
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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АЛЕППО, 4 дек — РИА Новости. Сирийские террористы обучались у украинских инструкторов и применяют их тактику, рассказал в интервью РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков. "Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", — сказал он. По словам собеседника агентства, террористы начали использовать дроны-камикадзе по ночам. Это означает, что они уже оборудованы ночными камерами или тепловизорами. Такая тактика характерна для украинских военнослужащих в зоне СВО, подчеркнул сотрудник военной компании. "Что самое интересное, на каждом образце имеются надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения", — добавил он. В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.Полный захват города боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную его часть и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России. После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html
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сирия
алеппо
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353
60
353
60
Сотрудник военной компании: сирийские террористы обучены украинскими инструкторами
Сирийские террористы обучены украинскими инструкторами и используют их тактику, подтвердил РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков в Сирии.
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в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Украинцы обучили боевиков в Сирии работе с дронами, заявил эксперт

Сирийские террористы переняли тактику украинских инструкторов по БПЛА

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АЛЕППО, 4 дек — РИА Новости. Сирийские террористы обучались у украинских инструкторов и применяют их тактику, рассказал в интервью РИА Новости сотрудник военной компании, который изучает беспилотники боевиков.
"Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что боевиков тренируют зарубежные специалисты и инструкторы. Я сам был на СВО и видел, как там работают беспилотные летательные аппараты. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы. Я могу сделать вывод из этого, что спецслужбы Украины присутствуют в зоне деэскалации Идлиб", — сказал он.
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3 декабря, 23:54
По словам собеседника агентства, террористы начали использовать дроны-камикадзе по ночам. Это означает, что они уже оборудованы ночными камерами или тепловизорами. Такая тактика характерна для украинских военнослужащих в зоне СВО, подчеркнул сотрудник военной компании.
"Что самое интересное, на каждом образце имеются надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения", — добавил он.

В сентябре сирийский осведомленный источник сообщил РИА Новости, что украинские военные инструкторы прибыли в провинцию Идлиб для обучения террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* производству и модернизации беспилотников.

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В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
Полный захват города боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную его часть и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды пытались продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что их продвижение удалось остановить, правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСирияАлеппоХама (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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