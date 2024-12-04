https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html

"Это естественно". NYT нашла в вылазке террористов в Сирии неожиданный след

"Это естественно". NYT нашла в вылазке террористов в Сирии неожиданный след - РИА Новости, 04.12.2024

"Это естественно". NYT нашла в вылазке террористов в Сирии неожиданный след

Украина оказывает поддержку сирийским террористам, которые координируют свои действия для противодействия России. Об этом сообщила газета New York Times. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:55

2024-12-04T02:55

2024-12-04T02:57

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина оказывает поддержку сирийским террористам, которые координируют свои действия для противодействия России. Об этом сообщила газета New York Times. По словам исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы (американской гуманитарной организации) Муаза Мустафы, между террористами в Сирии и Украиной была и продолжается координация по таким вопросам, как противодействие российской информации и оказание медицинской помощи."Для них естественно координировать свои действия", — указал он.Мустафа пояснил, что желание помочь Украине стало еще одним фактором, который побудил повстанцев к наступлению.Он также отметил присутствие турецких и американских войск на территории Сирии, которые иногда сталкивались с российскими войсками. При этом, несмотря на поддержку Соединенными Штатами курдских сил, Турция и США смогли избежать прямых столкновений в ходе своих операций в Сирии.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html

https://ria.ru/20241203/putin-1987187585.html

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в мире, сирия, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024