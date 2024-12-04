https://ria.ru/20241204/siriya-1987216181.html

Турция и Израиль причастны к атаке боевиков, заявил постпред Сирии в ООН

Турция и Израиль причастны к атаке боевиков, заявил постпред Сирии в ООН - РИА Новости, 04.12.2024

Турция и Израиль причастны к атаке боевиков, заявил постпред Сирии в ООН

Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что вылазка террористов в Сирии не могла бы произойти без поддержки и... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:26

2024-12-04T02:26

2024-12-04T02:26

в мире

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

оон

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

турция

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что вылазка террористов в Сирии не могла бы произойти без поддержки и "зеленого света" со стороны Израиля и Турции. "Это террористическое нападение, которое не могло было быть совершено без "зеленого света", без оперативного указания Турции и Израиля", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241204/siriya-1987211709.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1987207247.html

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, турция