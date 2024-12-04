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Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 04.12.2024
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01:39 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/siriya-1987213999.html
Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии
Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии - РИА Новости, 04.12.2024
Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии
Россия поддерживает интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату на фоне эскалации обстановки в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:39
2024-12-04T01:39
в мире
россия
сирия
алеппо
василий небензя
владимир путин
оон
воздушно-космические силы россии
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Россия поддерживает интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату на фоне эскалации обстановки в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. С начала атаки террористов российский президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с турецким и иранским коллегами. "Со своей стороны продолжаем интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату. Находимся в контакте с коллегами из Ирана и Турции на различных уровнях, которые подтверждают нашу общую обеспокоенность в связи с военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, а также необходимость координации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, в первую очередь с задействованием потенциала "Астаны". Последовательно и неизменно выступаем за возвращение к выполнению соглашения об установлении режима прекращения боевых действий в Идлибе от марта 2020 года", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html
https://ria.ru/20241202/sotrudnichestvo-1986984119.html
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в мире, россия, сирия, алеппо, василий небензя, владимир путин, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии

Небензя: Россия контактирует с партнерами по астанинскому формату по Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Россия поддерживает интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату на фоне эскалации обстановки в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
С начала атаки террористов российский президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с турецким и иранским коллегами.
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"Со своей стороны продолжаем интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату. Находимся в контакте с коллегами из Ирана и Турции на различных уровнях, которые подтверждают нашу общую обеспокоенность в связи с военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, а также необходимость координации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, в первую очередь с задействованием потенциала "Астаны". Последовательно и неизменно выступаем за возвращение к выполнению соглашения об установлении режима прекращения боевых действий в Идлибе от марта 2020 года", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ливан и Ирак.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреРоссияСирияАлеппоВасилий НебензяВладимир ПутинООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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