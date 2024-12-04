Небензя рассказал, с кем Путин обсуждал ситуацию в Сирии
Небензя: Россия контактирует с партнерами по астанинскому формату по Сирии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Россия поддерживает интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату на фоне эскалации обстановки в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
С начала атаки террористов российский президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с турецким и иранским коллегами.
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"Со своей стороны продолжаем интенсивные контакты с партнерами по астанинскому формату. Находимся в контакте с коллегами из Ирана и Турции на различных уровнях, которые подтверждают нашу общую обеспокоенность в связи с военной эскалацией в Алеппо и Идлибе, а также необходимость координации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, в первую очередь с задействованием потенциала "Астаны". Последовательно и неизменно выступаем за возвращение к выполнению соглашения об установлении режима прекращения боевых действий в Идлибе от марта 2020 года", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.