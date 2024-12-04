США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя
Небензя: США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь, несмотря на сотни введенных вашей страной незаконных односторонних санкций. Более того, вы лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы, в которых в вашей порочной картине мира превращаются террористы и экстремисты, нападающие на те страны, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Соединенных Штатов внешнюю политику", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ, обращаясь к зампостпреду США при Всемирной Организации Роберту Вуду.
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"Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов", – добавил постпред РФ.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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