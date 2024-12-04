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США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
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01:35 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/siriya-1987213634.html
США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя
США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя
США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:35
2024-12-04T01:35
в мире
сирия
россия
алеппо
василий небензя
оон
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 4 дек – РИА Новости. США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь, несмотря на сотни введенных вашей страной незаконных односторонних санкций. Более того, вы лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы, в которых в вашей порочной картине мира превращаются террористы и экстремисты, нападающие на те страны, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Соединенных Штатов внешнюю политику", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ, обращаясь к зампостпреду США при Всемирной Организации Роберту Вуду. Россия, отметил Небензя, вновь убедилась, что нет таких преступлений, которые США готовы замолчать ради "наживы и прибыли": будь то война в Газе или вылазка "вооруженных головорезов" в Сирии. "Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов", – добавил постпред РФ. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240920/terakt-1973937911.html
https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html
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в мире, сирия, россия, алеппо, василий небензя, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Василий Небензя, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя

Небензя: США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь, несмотря на сотни введенных вашей страной незаконных односторонних санкций. Более того, вы лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы, в которых в вашей порочной картине мира превращаются террористы и экстремисты, нападающие на те страны, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Соединенных Штатов внешнюю политику", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ, обращаясь к зампостпреду США при Всемирной Организации Роберту Вуду.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Действия США подвели мир к угрозе терактов, заявил Небензя
20 сентября, 23:48
Россия, отметил Небензя, вновь убедилась, что нет таких преступлений, которые США готовы замолчать ради "наживы и прибыли": будь то война в Газе или вылазка "вооруженных головорезов" в Сирии.
"Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов", – добавил постпред РФ.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя
3 декабря, 23:54
 
В миреСирияРоссияАлеппоВасилий НебензяООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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