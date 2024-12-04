https://ria.ru/20241204/siriya-1987213634.html

США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя

США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024

США не осудили вылазку террористов в Сирии, напомнил Небензя

США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:35

2024-12-04T01:35

2024-12-04T01:35

в мире

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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ООН, 4 дек – РИА Новости. США не нашли в себе смелости осудить вылазку террористов в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь, несмотря на сотни введенных вашей страной незаконных односторонних санкций. Более того, вы лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы, в которых в вашей порочной картине мира превращаются террористы и экстремисты, нападающие на те страны, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Соединенных Штатов внешнюю политику", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ, обращаясь к зампостпреду США при Всемирной Организации Роберту Вуду. Россия, отметил Небензя, вновь убедилась, что нет таких преступлений, которые США готовы замолчать ради "наживы и прибыли": будь то война в Газе или вылазка "вооруженных головорезов" в Сирии. "Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов", – добавил постпред РФ. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240920/terakt-1973937911.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, алеппо, василий небензя, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024