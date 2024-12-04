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США и их союзники хотят посеять хаос в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
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01:14 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/siriya-1987211709.html
США и их союзники хотят посеять хаос в Сирии, заявил Небензя
США и их союзники хотят посеять хаос в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
США и их союзники хотят посеять хаос в Сирии, заявил Небензя
США вместе со своими союзниками "любыми возможностями" пытаются посеять хаос в Сирии, в том числе поддержкой террористов, заявил постоянный представитель России РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:14
2024-12-04T01:14
в мире
сирия
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василий небензя
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воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 4 дек – РИА Новости. США вместе со своими союзниками "любыми возможностями" пытаются посеять хаос в Сирии, в том числе поддержкой террористов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Немалую деструктивную роль играет и стремление Вашингтона сохранить за собой фактическую оккупацию богатых нефтегазовыми и сельскохозяйственными ресурсами районов на северо-востоке Сирии. США и их союзники используют любые возможности, чтобы посеять хаос в стране, применяя санкционную удавку для удушения экономической ситуации и поддерживая идлибских террористов и экстремистское подполье в САР", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Небензя отметил, что США также не стесняются пытаться "обелять" "Хайят Тахрир аш-Шам"*, представляя террористическую организацию в качестве якобы умеренной сирийской оппозиции. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241204/siriya-1987207596.html
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в мире, сирия, сша, россия, василий небензя, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США и их союзники хотят посеять хаос в Сирии, заявил Небензя

Небензя: США используют любые возможности, чтобы посеять хаос в Сирии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Сирийской арабской армии
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. США вместе со своими союзниками "любыми возможностями" пытаются посеять хаос в Сирии, в том числе поддержкой террористов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Немалую деструктивную роль играет и стремление Вашингтона сохранить за собой фактическую оккупацию богатых нефтегазовыми и сельскохозяйственными ресурсами районов на северо-востоке Сирии. США и их союзники используют любые возможности, чтобы посеять хаос в стране, применяя санкционную удавку для удушения экономической ситуации и поддерживая идлибских террористов и экстремистское подполье в САР", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Сирийские террористы - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя
Вчера, 00:01
Небензя отметил, что США также не стесняются пытаться "обелять" "Хайят Тахрир аш-Шам"*, представляя террористическую организацию в качестве якобы умеренной сирийской оппозиции.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Танк сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама
3 декабря, 22:42
 
В миреСирияСШАРоссияВасилий НебензяООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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