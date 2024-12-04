США и их союзники хотят посеять хаос в Сирии, заявил Небензя
Небензя: США используют любые возможности, чтобы посеять хаос в Сирии
Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. США вместе со своими союзниками "любыми возможностями" пытаются посеять хаос в Сирии, в том числе поддержкой террористов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Немалую деструктивную роль играет и стремление Вашингтона сохранить за собой фактическую оккупацию богатых нефтегазовыми и сельскохозяйственными ресурсами районов на северо-востоке Сирии. США и их союзники используют любые возможности, чтобы посеять хаос в стране, применяя санкционную удавку для удушения экономической ситуации и поддерживая идлибских террористов и экстремистское подполье в САР", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя отметил, что США также не стесняются пытаться "обелять" "Хайят Тахрир аш-Шам"*, представляя террористическую организацию в качестве якобы умеренной сирийской оппозиции.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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