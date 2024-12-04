https://ria.ru/20241204/siriya-1987208324.html
ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии
ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии - РИА Новости, 04.12.2024
ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии
Гуманитарные операции ООН в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в значительной степени приостановлены по соображениям безопасности, говорится РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:18
2024-12-04T00:18
2024-12-04T00:31
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обострение ситуации в сирии — 2024
воздушно-космические силы россии
алеппо
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ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Гуманитарные операции ООН в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в значительной степени приостановлены по соображениям безопасности, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."Боевые действия также привели к перебоям в оказании гуманитарной помощи, и операции по оказанию помощи в некоторых районах Алеппо, Идлиба и Хамы по-прежнему в значительной степени приостановлены из-за соображений безопасности", - сказано в документе.В ООН добавляют, что несмотря на трудности, гуманитарные организации мобилизуются, чтобы оценить потребности людей и расширить меры реагирования, когда это возможно.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html
https://ria.ru/20241203/siriya-1987065330.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, воздушно-космические силы россии, алеппо, хама (мухафаза), идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Воздушно-космические силы России, Алеппо, Хама (мухафаза), Идлиб (мухафаза)
ООН приостановила гумоперации на северо-западе Сирии
ООН приостановила операции на северо-западе Сирии по соображениям безопасности