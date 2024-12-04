Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя
Небензя: сотрудники ГУР вооружают боевиков в Идлибе, в том числе дронами
Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек - РИА Новости. Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ* факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
"Хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе САР. Мы неоднократно говорили, в том числе и в зале Совета Безопасности, о нахождении в провинции Идлиб украинских военных инструкторов из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* для боевых действий. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", — добавил российский дипломат.
Небензя отметил: Россия также делилась в СБ информацией о том, что "сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями".
* Запрещенная в России террористическая организация.