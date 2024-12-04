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Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
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00:01 04.12.2024 (обновлено: 00:28 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/siriya-1987207596.html
Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя
Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя
Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:01
2024-12-04T00:28
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ООН, 4 дек - РИА Новости. Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ* факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН."Хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе САР. Мы неоднократно говорили, в том числе и в зале Совета Безопасности, о нахождении в провинции Идлиб украинских военных инструкторов из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* для боевых действий. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", — добавил российский дипломат.Небензя отметил: Россия также делилась в СБ информацией о том, что "сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/oon-1987104077.html
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украина, сирия, киев, в мире, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, gps, обострение ситуации в сирии — 2024, совет безопасности оон
Украина, Сирия, Киев, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, GPS, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Совет Безопасности ООН
Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя

Небензя: сотрудники ГУР вооружают боевиков в Идлибе, в том числе дронами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сирийской армии
Военнослужащий сирийской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
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ООН, 4 дек - РИА Новости. Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ* факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Вчера, 15:47
"Хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе САР. Мы неоднократно говорили, в том числе и в зале Совета Безопасности, о нахождении в провинции Идлиб украинских военных инструкторов из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* для боевых действий. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", — добавил российский дипломат.
Небензя отметил: Россия также делилась в СБ информацией о том, что "сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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УкраинаСирияКиевВ миреРоссияВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныGPSОбострение ситуации в Сирии — 2024Совет Безопасности ООН
 
 
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