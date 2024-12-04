https://ria.ru/20241204/siriya-1987207596.html

Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя

Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024

Сирийские террористы хвастаются поддержкой со стороны Киева, заявил Небензя

Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:01

2024-12-04T00:01

2024-12-04T00:28

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ООН, 4 дек - РИА Новости. Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ* факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН."Хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе САР. Мы неоднократно говорили, в том числе и в зале Совета Безопасности, о нахождении в провинции Идлиб украинских военных инструкторов из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.)* для боевых действий. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", — добавил российский дипломат.Небензя отметил: Россия также делилась в СБ информацией о том, что "сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/oon-1987104077.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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