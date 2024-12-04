Рейтинг@Mail.ru
Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
10:24 04.12.2024 (обновлено: 12:24 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html
Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов
Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.12.2024
Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов
Федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:24
2024-12-04T12:24
экономика
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
антон силуанов
курс рубля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987270345_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_8c3055718d6922ad37e6bdff51d66c8d.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет"."У нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям в этой ситуации", — так он ответил на вопрос, заложены ли в дефицитный бюджет какие-либо шоки.Что касается бюджета на 2025 год, то, по словам министра, он "достаточно жесткий"."Он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", — сказал Силуанов.По его словам, основная задача сейчас — это борьба с инфляцией. Центробанк использует здесь механизм ключевой ставки, напомнил глава Минфина."Для бюджета ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно", — заключил он.В конце ноября курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. Как отмечали в Центробанке, эта волатильность временная, ситуация уже начала стабилизироваться и угроз для финансовой стабильности нет.Силуанов, со своей стороны, отмечал, что курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, власти не должны его регулировать. Рыночное курсообразование он назвал одним из столпов денежно-кредитной политики России.
https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986267327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987270345_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b59aecb9c4e3eafe1ca8149b9edeba6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, курс рубля
Экономика, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Антон Силуанов, Курс рубля
Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов

Силуанов: федеральный бюджет будет исполнен при любом курсе рубля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".
«
"У нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям в этой ситуации", — так он ответил на вопрос, заложены ли в дефицитный бюджет какие-либо шоки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
29 ноября, 08:00
Что касается бюджета на 2025 год, то, по словам министра, он "достаточно жесткий".
"Он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", — сказал Силуанов.
По его словам, основная задача сейчас — это борьба с инфляцией. Центробанк использует здесь механизм ключевой ставки, напомнил глава Минфина.
"Для бюджета ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно", — заключил он.
В конце ноября курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. Как отмечали в Центробанке, эта волатильность временная, ситуация уже начала стабилизироваться и угроз для финансовой стабильности нет.
Силуанов, со своей стороны, отмечал, что курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, власти не должны его регулировать. Рыночное курсообразование он назвал одним из столпов денежно-кредитной политики России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин объяснил колебание курса рубля
28 ноября, 16:42
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияАнтон СилуановКурс рубля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала