https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html

Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов

Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.12.2024

Бюджет будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов

Федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:24

2024-12-04T10:24

2024-12-04T12:24

экономика

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

антон силуанов

курс рубля

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральный бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет"."У нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям в этой ситуации", — так он ответил на вопрос, заложены ли в дефицитный бюджет какие-либо шоки.Что касается бюджета на 2025 год, то, по словам министра, он "достаточно жесткий"."Он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе — он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", — сказал Силуанов.По его словам, основная задача сейчас — это борьба с инфляцией. Центробанк использует здесь механизм ключевой ставки, напомнил глава Минфина."Для бюджета ставка — затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться — для бюджета это важно", — заключил он.В конце ноября курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. Как отмечали в Центробанке, эта волатильность временная, ситуация уже начала стабилизироваться и угроз для финансовой стабильности нет.Силуанов, со своей стороны, отмечал, что курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, власти не должны его регулировать. Рыночное курсообразование он назвал одним из столпов денежно-кредитной политики России.

https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html

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экономика, россия, антон силуанов, курс рубля