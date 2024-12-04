https://ria.ru/20241204/sijjarto-1987416842.html

Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной

Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной - РИА Новости, 04.12.2024

Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной

Большинство европейских лидеров лишились права голоса в вопросе украинского конфликта и следуют за политикой США, стратегия ЕС провальна и привела к его... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:55

2024-12-04T20:55

2024-12-04T20:55

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европа

украина

сша

петер сийярто

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Большинство европейских лидеров лишились права голоса в вопросе украинского конфликта и следуют за политикой США, стратегия ЕС провальна и привела к его ослаблению, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "С начала этого военного конфликта стало очевидно, что большинство европейских лидеров лишилось собственного голоса в данном вопросе. Зачастую я слышу, как европейские лидеры, а также мои коллеги-министры иностранных дел или высокие представители рассуждают так, будто мы всегда сравниваем наш вклад с вкладом США", - сказал он в интервью телеканалу RT. По мнению министра, следование позиции Вашингтона идет во вред Европе, поскольку именно европейская экономика испытывает на себе последствия от конфликта на Украине. "Следовать американской политике, не подвергая ее никакой критике – большая ошибка. На мой взгляд, стратегия, которой последнюю тысячу дней придерживается Европейский Союз, провальная. Просто провальная. Ведь за эти почти три года Европа невероятно ослабла. Вместо того, чтобы выводить этот конфликт на глобальный уровень, правильно было бы его локализовать, прилагать максимум усилий с тем, чтобы разрешить его и добиться мира, а не подливать масла в огонь, как происходило до сих пор", - резюмирует Сийярто. Ранее Сийярто побывал в Москве в рамках венгерской мирной инициативы по Украине и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20241204/nato-1987306213.html

европа

украина

сша

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в мире, европа, украина, сша, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз