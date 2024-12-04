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Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной - РИА Новости, 04.12.2024
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20:55 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sijjarto-1987416842.html
Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной
Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной - РИА Новости, 04.12.2024
Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной
Большинство европейских лидеров лишились права голоса в вопросе украинского конфликта и следуют за политикой США, стратегия ЕС провальна и привела к его... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:55
2024-12-04T20:55
в мире
европа
украина
сша
петер сийярто
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Большинство европейских лидеров лишились права голоса в вопросе украинского конфликта и следуют за политикой США, стратегия ЕС провальна и привела к его ослаблению, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "С начала этого военного конфликта стало очевидно, что большинство европейских лидеров лишилось собственного голоса в данном вопросе. Зачастую я слышу, как европейские лидеры, а также мои коллеги-министры иностранных дел или высокие представители рассуждают так, будто мы всегда сравниваем наш вклад с вкладом США", - сказал он в интервью телеканалу RT. По мнению министра, следование позиции Вашингтона идет во вред Европе, поскольку именно европейская экономика испытывает на себе последствия от конфликта на Украине. "Следовать американской политике, не подвергая ее никакой критике – большая ошибка. На мой взгляд, стратегия, которой последнюю тысячу дней придерживается Европейский Союз, провальная. Просто провальная. Ведь за эти почти три года Европа невероятно ослабла. Вместо того, чтобы выводить этот конфликт на глобальный уровень, правильно было бы его локализовать, прилагать максимум усилий с тем, чтобы разрешить его и добиться мира, а не подливать масла в огонь, как происходило до сих пор", - резюмирует Сийярто. Ранее Сийярто побывал в Москве в рамках венгерской мирной инициативы по Украине и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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в мире, европа, украина, сша, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз
В мире, Европа, Украина, США, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Евросоюз
Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине провальной

Сийярто заявил, что следование США в вопросе по Украине идет во вред Европе

© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Большинство европейских лидеров лишились права голоса в вопросе украинского конфликта и следуют за политикой США, стратегия ЕС провальна и привела к его ослаблению, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"С начала этого военного конфликта стало очевидно, что большинство европейских лидеров лишилось собственного голоса в данном вопросе. Зачастую я слышу, как европейские лидеры, а также мои коллеги-министры иностранных дел или высокие представители рассуждают так, будто мы всегда сравниваем наш вклад с вкладом США", - сказал он в интервью телеканалу RT.
По мнению министра, следование позиции Вашингтона идет во вред Европе, поскольку именно европейская экономика испытывает на себе последствия от конфликта на Украине.
"Следовать американской политике, не подвергая ее никакой критике – большая ошибка. На мой взгляд, стратегия, которой последнюю тысячу дней придерживается Европейский Союз, провальная. Просто провальная. Ведь за эти почти три года Европа невероятно ослабла. Вместо того, чтобы выводить этот конфликт на глобальный уровень, правильно было бы его локализовать, прилагать максимум усилий с тем, чтобы разрешить его и добиться мира, а не подливать масла в огонь, как происходило до сих пор", - резюмирует Сийярто.
Ранее Сийярто побывал в Москве в рамках венгерской мирной инициативы по Украине и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Сийярто рассказал о решении глав МИД стран НАТО по Украине
Вчера, 13:13
 
В миреЕвропаУкраинаСШАПетер СийяртоСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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