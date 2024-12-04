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"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sholts-1987423090.html
"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине
"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине - РИА Новости, 04.12.2024
"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине
Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:11
2024-12-04T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
дональд трамп
нато
берлин (город)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию канцлера Германии Олафа Шольца.Политик в очередной раз заявил, что "Украина сама решит, что будет с ней дальше", на что бурно отреагировали комментаторы."Нет, господин канцлер, это решит Дональд Трамп", — написал пользователь."Ты пытаешься выставить нас глупыми?", — задал вопрос JulianHard19003."Если Украина решит сама, то, пожалуйста, сделайте это без наших денег", — добавил Peter Borbe."И чтобы не допустить дальнейшей эскалации, будет поставлено оружие? Где в этом логика?", — возмутился другой комментатор.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц заверил его, что Берлин продолжит оказывать Украине военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html
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украина
германия
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в мире, украина, германия, олаф шольц, дональд трамп, нато, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, НАТО, Берлин (город)

"Выставил идиотами". Шольца подняли на смех после заявления об Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц в Киеве
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию канцлера Германии Олафа Шольца.
Политик в очередной раз заявил, что "Украина сама решит, что будет с ней дальше", на что бурно отреагировали комментаторы.
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На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт
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"Нет, господин канцлер, это решит Дональд Трамп", — написал пользователь.
"Ты пытаешься выставить нас глупыми?", — задал вопрос JulianHard19003.
"Если Украина решит сама, то, пожалуйста, сделайте это без наших денег", — добавил Peter Borbe.
"И чтобы не допустить дальнейшей эскалации, будет поставлено оружие? Где в этом логика?", — возмутился другой комментатор.
В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц заверил его, что Берлин продолжит оказывать Украине военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцДональд ТрампНАТОБерлин (город)
 
 
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