https://ria.ru/20241204/sholts-1987382294.html

Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости

Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости - РИА Новости, 04.12.2024

Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости

Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:30

2024-12-04T17:30

2024-12-04T18:57

германия

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украина

владимир путин

олаф шольц

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Так он ответил на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с российским лидером. "Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", — отметил политик.При этом Шольц указал на огромную разницу в собственном подходе и подходе Путина к оценке украинского кризиса.Канцлер ФРГ позвонил президенту России 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, Шольц призвал Путина проявить готовность к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира. Как уточнили в Кремле, российский лидер в ответ напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Тем не менее возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.Сам Путин, говоря о состоявшейся беседе, заявил, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

https://ria.ru/20241130/sholts-1986649900.html

https://ria.ru/20241202/putin-1986837908.html

https://ria.ru/20241202/poslanie-1986976052.html

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германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире, евросоюз