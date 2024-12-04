https://ria.ru/20241204/sholts-1987382294.html
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости - РИА Новости, 04.12.2024
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости
Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:30
2024-12-04T17:30
2024-12-04T18:57
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Так он ответил на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с российским лидером. "Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", — отметил политик.При этом Шольц указал на огромную разницу в собственном подходе и подходе Путина к оценке украинского кризиса.Канцлер ФРГ позвонил президенту России 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, Шольц призвал Путина проявить готовность к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира. Как уточнили в Кремле, российский лидер в ответ напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Тем не менее возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.Сам Путин, говоря о состоявшейся беседе, заявил, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
https://ria.ru/20241130/sholts-1986649900.html
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германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире, евросоюз
Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире, Евросоюз
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости
Шольц: для Германии и ЕС было бы абсурдом не вести разговоров с Путиным
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге.
Так он ответил на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с российским лидером.
"Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии
и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", — отметил политик.
При этом Шольц указал на огромную разницу в собственном подходе и подходе Путина к оценке украинского кризиса.
Канцлер ФРГ позвонил президенту России 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, Шольц призвал Путина проявить готовность к переговорам с Украиной
для достижения справедливого и прочного мира.
Как уточнили в Кремле, российский лидер в ответ напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Тем не менее возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.
Сам Путин, говоря о состоявшейся беседе, заявил, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.