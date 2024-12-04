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Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости - РИА Новости, 04.12.2024
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17:30 04.12.2024 (обновлено: 18:57 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/sholts-1987382294.html
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости - РИА Новости, 04.12.2024
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости
Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:30
2024-12-04T18:57
германия
россия
украина
владимир путин
олаф шольц
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Так он ответил на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с российским лидером. "Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", — отметил политик.При этом Шольц указал на огромную разницу в собственном подходе и подходе Путина к оценке украинского кризиса.Канцлер ФРГ позвонил президенту России 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, Шольц призвал Путина проявить готовность к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира. Как уточнили в Кремле, российский лидер в ответ напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Тем не менее возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.Сам Путин, говоря о состоявшейся беседе, заявил, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
https://ria.ru/20241130/sholts-1986649900.html
https://ria.ru/20241202/putin-1986837908.html
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германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире, евросоюз
Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире, Евросоюз
Шольц назвал отказ от диалога с президентом России проявлением слабости

Шольц: для Германии и ЕС было бы абсурдом не вести разговоров с Путиным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Отказ разговаривать с президентом России Владимиром Путины показал бы политическую слабость Германии и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге.
Так он ответил на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с российским лидером.
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Посол ФРГ назвал основную мысль Шольца в телефонном разговоре с Путиным
30 ноября, 18:39
"Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора", — отметил политик.
При этом Шольц указал на огромную разницу в собственном подходе и подходе Путина к оценке украинского кризиса.
Канцлер ФРГ позвонил президенту России 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, Шольц призвал Путина проявить готовность к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца, сообщили в Кремле
2 декабря, 12:29
Как уточнили в Кремле, российский лидер в ответ напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Тем не менее возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.
Сам Путин, говоря о состоявшейся беседе, заявил, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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2 декабря, 22:03
 
ГерманияРоссияУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцВ миреЕвросоюз
 
 
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