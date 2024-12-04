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Шольц исключил отправку немецких военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024
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15:44 04.12.2024 (обновлено: 15:59 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/sholts-1987351717.html
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:59
украина
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германия
россия
нато
олаф шольц
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину."Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается", - сказал Шольц, выступая в бундестаге.Также, по его словам, сейчас нет смысла спекулировать о том, что будет после того, как завершатся боевые действия на Украине.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html
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украина, в мире, германия, россия, нато, олаф шольц
Украина, В мире, Германия, Россия, НАТО, Олаф Шольц
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину

Шольц заявил, что не рассматривает отправку немецких военнослужащих на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину.
"Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается", - сказал Шольц, выступая в бундестаге.
Также, по его словам, сейчас нет смысла спекулировать о том, что будет после того, как завершатся боевые действия на Украине.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В НАТО не обсуждают отправку войск на Украину, пишут СМИ
2 декабря, 21:00
 
УкраинаВ миреГерманияРоссияНАТООлаф Шольц
 
 
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