https://ria.ru/20241204/sholts-1987351717.html

Шольц исключил отправку немецких военных на Украину

Шольц исключил отправку немецких военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024

Шольц исключил отправку немецких военных на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:44

2024-12-04T15:44

2024-12-04T15:59

украина

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германия

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олаф шольц

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину."Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается", - сказал Шольц, выступая в бундестаге.Также, по его словам, сейчас нет смысла спекулировать о том, что будет после того, как завершатся боевые действия на Украине.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.

https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html

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украина, в мире, германия, россия, нато, олаф шольц