https://ria.ru/20241204/sholts-1987351717.html
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:59
украина
в мире
германия
россия
нато
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987037306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_955a4bc4a0d66ecb9b28605377249ab3.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину."Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. Поэтому, в данной ситуации отправка сухопутный войск не рассматривается", - сказал Шольц, выступая в бундестаге.Также, по его словам, сейчас нет смысла спекулировать о том, что будет после того, как завершатся боевые действия на Украине.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
https://ria.ru/20241202/nato-1986969509.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987037306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_062466eae5b038ccd02758ced4b6f321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, германия, россия, нато, олаф шольц
Украина, В мире, Германия, Россия, НАТО, Олаф Шольц
Шольц исключил отправку немецких военных на Украину
Шольц заявил, что не рассматривает отправку немецких военнослужащих на Украину